Pățaniile Simonei Pătruleasa când lucra la TV. ”La asta chiar nu mă așteptam”

05 dec. 2025, 11:30, Actualitate
Simona Pătruleasa, în vârstă de 50 de ani, a povestit despre unele pățanii de care a avut parte pe vremea când lucra în televiziune.

Simona Pătruleasa  a prezentat de ani de zile jurnalul de știri de la Kanal D din weekend. În urmă cu ceva timp, Simona Pătruleasa a decis să renunțe la TV. În plan personal, Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof formează o familie de foarte mulți ani. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Ingrid.

Într-un interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, Simona Pătruleasa a dezvăluit câteva incidente de care a avut parte de-a lungul carierei sale la TV.

Pățaniile Simonei Pătruleasa când lucra la TV. ”Eram în jurnal când a avut loc un cutremur – un adevărat șoc”

”De-a lungul anilor, mi s-au întâmplat foarte multe și în redacție. Eram în jurnal când a avut loc un cutremur – un adevărat șoc. Au fost multe situații, unele amuzante, altele imprevizibile. La un moment dat a căzut și o bucată de tavan. În televiziune trebuie să fii pregătit pentru orice, dar la asta chiar nu mă așteptam”, a povestit Simona Pătruleasa, potrivit revistei Unica.

Vedeta a mărturisit și că, de-a lungul anilor, a fost deranjată de zvonurile false legate de presupusul divorț de partenerul său de viață:

”Au trecut atâția ani de când nu am mai citit răutăți. A, stai puțin… Faptul că m-au ”divorțat” de Sabin de zeci și sute de ori. Uite, acum mi-am adus aminte — au fost prea multe. Da, asta a fost. M-au „divorțat” de nenumărate ori, o adevărată răutate”.

