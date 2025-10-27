Prima pagină » Actualitate » FOTO. Pe ce pune PREȚ Anda Adam într-o relație. ”Am simțit-o pe pielea mea”

FOTO. Pe ce pune PREȚ Anda Adam într-o relație. "Am simțit-o pe pielea mea"

27 oct. 2025, 11:30
FOTO. Pe ce pune PREȚ Anda Adam într-o relație. ”Am simțit-o pe pielea mea”
Cântăreața Anda Adam, în vârstă de 45 de ani, a spus pe ce pune preț într-o relație de cuplu. ”Am simțit-o pe pielea mea”, a afirmat artista.

Anda Adam a format o familie cu Sorin Andrei Nicolescu, împreună cu care are o fetiță, Evelin. După separarea de Sorin Niculescu, Anda Adam a început o relație cu Joseph Eudor Mohaci, care este din Arad, are numeroase afaceri în țară și o perioadă a locuit în Elveția și Franța.

Joseph Eudor Mohaci a fost căsătorit cu Ioana, nunta celor doi având loc la Limassol, în Cipru, în anul 2018. Yosif Eudor Mohaci are o fetiță care se numește Nicole. Yosif Eudor Mohaci și Ioana au divorțat. Anda Adam s-a căsătorit cu Yosif Eudor Mohaci în data de 23 decembrie 2022.

Anda Adam și Joseph fac parte dintre echipele care participă în sezonul opt al show-ului ”Asia Express”, de la Antena 1.

Invitată la podcastul realizat de Bursucu, Anda Adam a vorbit despre relația de cuplu.  Aceasta a explicat că, pentru ea, este foarte importantă încrederea între parteneri.

Pe ce pune preț Anda Adam într-o relație. ”Se formează o barieră”

”Cred că lucrul cel mai important într-o relație este încrederea. În momentul în care într-o relație nu mai există încredere, nu vorbim de înșelat. În general, ascunzi lucruri, te ferești să spui anumite lucruri sau faci anumite lucruri, să le expui sau să le discuți cu soțul/soția se formează o barieră. Asta o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului…. Eu cred că de la încredere se rupe tot, cât timp nu te simți în siguranță lângă omul de lângă tine, nu mai există relație. Dacă nu te simți protejată…”, a declarat Anda Adam, potrivit click.ro.

Artista a dezvăluit și ce relație există în prezent între ea și fostul soț, Sorin.

”Prioritar este ce vrea Evelin și pentru mine și pentru el. Discuția nu este între mine și el. Noi nu vorbim foarte mult, mai deloc. El vorbește cu Evelin, cu ea își face programul… Noi vorbim prin Evelin. (…) Eu și Eveline nu am avut o discuție în momentul acela, pentru că ea era mult prea mică (n.r. la divorț). Cred că dacă ai o conexiune puternică cu copilul tău nu trebuie să îi explici prea multe, trebuie să îi arăți. Sunt copii și nu înțeleg. (n.r Evelin a întrebat-o unde se află tatăl ei). A întrebat de multe ori și i-am spus: «tati e la el acasă, noi suntem la noi acasă, dar tu poți să îl vezi și să stai cu el oricând, chiar dacă el nu este aici, el este pentru tine oricând»”.

