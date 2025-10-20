FOTO. Prin ce a trecut Anca Serea. ”A fost, cred, cel mai GREU moment din viața mea”

Anca Serea, în vârstă de 44 de ani, a vorbit deschis despre perioadele dificile prn care a trecut de-a lungul anilor.



Anca Serea este cunoscută publicului larg ca prezentatoare de televiziune. Însă, cu ani în urmă, aceasta a lucrat ca model. Aceasta a participat și a câștigat, în 1999, concursul Elite Model Look.

Vedeta de televiziune Anca Serea este căsătorită cu muzicianul Adi Sînă și are șase copii. Doi dintre aceștia, David și Sarah, sunt copiii pe care Anca Serea i-a avut cu Filip Poplingher, cel despre care se știe că a fost primul ei soț. Însă vedeta nu a fost niciodată căsătorită cu bărbatul care a încetat din viață în anul 2010. Din căsnicia cu Adi Sînă, Anca Serea are patru copii: Noah, Ava, Moise și Leah.

Invitată la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, Anca Serea a vorbit despre momentele dificile din viața sa.

Prin ce a trecut Anca Serea. ”Am leșinat pe stradă, eram la o întâlnire cu Adrian, într-o altă țară”

”Cea mai grea perioadă a fost când am avut probleme de sănătate. Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade. (,,,) Cea mai cunoscută a fost cea legată de anemia mea — am fost diagnosticată cu anemie feriprivă. Am avut, la un moment dat, hemoglobină 4 și feritină 0. Practic, nu mai aveam deloc depozite de fier. Am leșinat pe stradă, eram la o întâlnire cu Adrian, într-o altă țară. Ăla a fost, cred, cel mai greu moment din viața mea”, a declarat Anca Serea, potrivit revistei Unica.



Vedeta a vorbit și despre momentele dificile în familie:

”Când l-am cunoscut pe Adrian, știam că e artist, știam că are admiratoare, știam că va călători mult. Ne-am asumat împreună lucrul ăsta. Dar da, au fost și momente mai puțin plăcute de-a lungul anilor — e firesc. Ar fi anormal să nu fie. Sunt totuși 15 ani de căsnicie.Tragedia prin care am trecut… primul meu soț a murit după ce s-a luptat cu o boală nemiloasă. Când mă gândesc la acea perioadă, pot să spun că a fost cea mai mare pierdere a mea și a noastră. Din păcate, ar trebui să punem mai mult preț pe viață. A fost și este o durere pe care nimeni nu o poate șterge, dar am învățat să trăiesc cu ea”.