FOTO. Raluka dă amănunte NEȘTIUTE despre familia sa. ”Sigur că nu a fost ușor”

21 oct. 2025, 17:30, Actualitate
Alexandra Raluca Nistor, cunoscută sub numele de scenă Raluka, a oferit amănunte mai puțin știute despre părinții săi.

Raluka, în vârstă de 35 de ani, este una dintre cele mai sexy artiste de pe scena muzicală din țara noastră. În plan sentimental, Raluka are un iubit cu 20 de ani mai mare ca ea, Guy Kouris.   

Raluka vine dintr-o familie modestă din Deva. În copilărie, tatăl său a muncit în străinătate pentru a întreține familia. Despre lipsa tatălui și despre sacrificiile făcute de mama sa a oferit detalii artiste pentru revista Viva.

”Sigur că nu a fost ușor, dar am înțeles că a făcut asta pentru noi. Mama a dus greul și o admir enorm pentru puterea ei. Cred că toate experiențele astea m-au făcut mai responsabilă și mai determinată”, a declarat Raluka.

”Relația mea cu mama este una extrem de apropiată. Ea a fost mereu lângă mine, m-a susținut necondiționat și m-a învățat ce înseamnă să lupți pentru visurile tale. Problemele ei de sănătate m-au marcat profund și mi-au arătat cât de important e să avem grijă de noi la timp. Am crescut cu mentalitatea că ne tratăm acasă și că mergem la medic abia în ultimul moment, dar tocmai de aceea am insistat mereu ca părinții mei să meargă din timp la controale. Cel mai mare vis al meu nu are legătură cu cariera, ci cu sănătatea familiei mele – asta e tot ce îmi doresc mai mult pe lumea asta. Și da, când un părinte sau cineva apropiat trece prin probleme de sănătate, îți dai seama cu adevărat cât de prețioasă este sănătatea și cum îți poate schimba perspectiva asupra vieții”, a mărturisit artista.

