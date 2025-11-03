FOTO. Saveta Bogdan, sfătuită să nu vorbească ROMÂNEȘTE în America. ”M-a rugat să nu vorbesc tare în public”

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a afirmat că a fost sfăturită de fiica sa să nu vorbească românește în public în America.



Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești.

În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea i-a fost infidel, având nu mai puțin de 80 de amante.

În ultimele luni, artista a stat în America, la fiica sa, Cătălina, care este asistentă medicală la un azil. În vacanța petrecută în America, artista a fost sfătuită de fiica sa să nu vorbească tare românește în public pentru a nu atrage atenția celor din jur.

”E bine că s-a făcut această catedrală (n.r. Catedrala Mânturiii Neamului), pentru noi, ca nație, e o valoare, A costat mult, da, dar lăsați, că în România n-am auzit să moară cineva de foame. Cu această construcție frumoasă să ne știe și pe noi toată lumea, toate țările, să vină să ne viziteze cât mai mulți turiști. Că numai cine a fost plecat prin lume știe cum sunt bârfiți și priviți românii, numai rele se spun despre noi. În vară, când am fost la fiica mea, în America, unde am stat trei luni, ea m-a rugat să nu vorbesc tare în public românește că ne aude lumea și râde de noi. Că, și pe acolo, se pare că suntem priviți ca niște mincinoși și sărăcii de oameni”, a declarat Saveta Bogdan pentru click.ro.

Interpreta de muzică populară a precizat că nu ar putea locui peste Ocean:

”N-aș putea locui acolo, peste Ocean, deși americanii o duc bine. Sunt și foarte harnici, au și câte 2-3 locuri de muncă, ca să se poată descurca. Dar, acolo, nu mă știu decât românii din diaspora. Aici, dacă ies pe stradă, mă oprește lumea, care îmi iubește muzica populară. Aici, în țara mea, vreau să trăiesc până la sfârșit. În America, prieteniile nu se leagă prea ușor, oamenii sunt mai reci, preocupați numai de ei, de familiile lor. Am reușit totuși să leg o amiciție cu vecinii fiicei, le-am gătit sărmăluțe, ca să vadă și ei ce înseamnă mâncarea românească și că avem și noi cu ce ne lăuda”.