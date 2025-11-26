FOTO. Saveta Bogdan, specialistă în PIFTIE. ”Fierb o zi întreagă la ea”

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan abia așteaptă Crăciunul pentru a face piftie. Artista a spus care este secretul ei pentru acest preparat.



Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești.

În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea i-a fost infidel, având nu mai puțin de 80 de amante. Artista are o fiică, Cătălina, care este asistentă medicală la un azil în America.

În prag de sărbători, Saveta Bogdan abia așteaptă să vină Crăciunul pentru a prepara piftie. Aceasta a explicat, pentru click.ro, cum o face.

Saveta Bogdan, specialistă în piftie. ”Nu pun nimic în ea ca să o închege pentru că se încheagă ea de la sine”

”Văd că lumea a început deja să se pregătească de sărbători, ca în America. Acolo e nebunie! Nu plec acum pentru că eu am de cântat de Revelion, în centru. Eu de-abia aștept să fac piftia de Crăciun, lumea îi spune răcitură. Eu o fac de Crăciun și fac cam vreo 9 farfurii. Fierb o zi întreagă la ea. În ziua aia nu-mi iau nimic de făcut, doar fierb piftia. Dar ce nu pun în ea: ceapă, morcov, țelină, toate minunile. Nu pun nimic în ea ca să o închege pentru că se încheagă ea de la sine. Dacă o fierb de dimineață până seara, pun toate mirodeniile și tot ce e posibil în ea”, a explicat Saveta Bogdan.

Până să se poată delecta cu piftia, interpreta de muzică populară ține post:

”Țin postul vinerea, țin ultima și prima săptămână din post. În rest, în fiecare zi de vineri țin post, se știe la mine. Îmi este mai greu cu cafeaua, eu o beau cu lapte iar acum o să pun eu ceva vegetal, o să fie bine. Nu mănânc nimic, țin post, dar nu ai voie nici să urăști pe cineva, nici să bârfești. Trebuie să fii corect! De câte ori țin post mai vine cineva și îmi spune că m-a vorbit altcineva de rău. Și zic, foarte bine, ce bine îmi pare, nu mă supăr”.