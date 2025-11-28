Prima pagină » Actualitate » FOTO. Secretul relației dintre Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu. ”E ceva ce FUNCȚIONEAZĂ pentru noi”

28 nov. 2025, 19:30, Actualitate
Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a  vorbit despre secretul relației cu soția sa, Evelyne Vîlcu. ”E ceva ce funcționează pentru noi”, a spus acesta.

Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan Floroaică.

Alexandru Ion este căsătorit cu Evelyne Vîlcu din septembrie 2024.  Actorul a făcut declarații despre relația cu partenera sa de viață într-un interviu pentru revista Unica.

Secretul relației dintre Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu. ”Cred că stăm foarte bine la capitolul comunicare”

”Ne apropiem de cinci ani și doar ce am împlinit un an de căsnicie. (…) Nu știu dacă e un secret, cred că e ceva ce funcționează pentru noi și anume comunicarea. Orice relație trece prin momente mai complicate și atunci cred că un skill (o abilitate – n.red.) foarte important pe care trebuie să-l dezvolți este cum gestionezi acele momente, nu să cauți ca ele să lipsească cu desăvârșire pentru că asta e nerealist. Și atunci cred că stăm foarte bine la capitolul comunicare și la self-regulating (n.r. autoreglare). E ceva ce funcționează pentru noi și e ceva ce și încurajăm”, a afirmat Alexandru Ion.


Actorul a vorbit și despre gelozia în cuplu:

”Nu am organul geloziei. Nu l-am avut niciodată. Din fericire, nici Evelyne nu l-are. Cred cu tărie că oamenii stau unii lângă alții dintr-un motor care nu poate fi suplinit în niciun fel de o formă de control. Gelozia nu e neapărat sinonimă cu controlul, dar are elemente. N-am organul ăsta, nu știu cum de, nu l-am avut niciodată”.

