FOTO. Secretul relației dintre Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu. ”E ceva ce FUNCȚIONEAZĂ pentru noi”

Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a vorbit despre secretul relației cu soția sa, Evelyne Vîlcu. ”E ceva ce funcționează pentru noi”, a spus acesta.
Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan Floroaică.
Alexandru Ion este căsătorit cu Evelyne Vîlcu din septembrie 2024. Actorul a făcut declarații despre relația cu partenera sa de viață într-un interviu pentru revista Unica.
”Ne apropiem de cinci ani și doar ce am împlinit un an de căsnicie. (…) Nu știu dacă e un secret, cred că e ceva ce funcționează pentru noi și anume comunicarea. Orice relație trece prin momente mai complicate și atunci cred că un skill (o abilitate – n.red.) foarte important pe care trebuie să-l dezvolți este cum gestionezi acele momente, nu să cauți ca ele să lipsească cu desăvârșire pentru că asta e nerealist. Și atunci cred că stăm foarte bine la capitolul comunicare și la self-regulating (n.r. autoreglare). E ceva ce funcționează pentru noi și e ceva ce și încurajăm”, a afirmat Alexandru Ion.
Actorul a vorbit și despre gelozia în cuplu:
”Nu am organul geloziei. Nu l-am avut niciodată. Din fericire, nici Evelyne nu l-are. Cred cu tărie că oamenii stau unii lângă alții dintr-un motor care nu poate fi suplinit în niciun fel de o formă de control. Gelozia nu e neapărat sinonimă cu controlul, dar are elemente. N-am organul ăsta, nu știu cum de, nu l-am avut niciodată”.