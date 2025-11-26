Prima pagină » Actualitate » FOTO. Teama Elvirei Deatcu în timpul SARCINILOR. ”Mie mi s-a făcut rău”

FOTO. Teama Elvirei Deatcu în timpul SARCINILOR. ”Mie mi s-a făcut rău”

26 nov. 2025, 16:30, Actualitate
FOTO. Teama Elvirei Deatcu în timpul SARCINILOR. ”Mie mi s-a făcut rău”
Teama Elvirei Deatcu în timpul sarcinilor

Elvira Deatcu, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit care a fost cea mai mare temere a sa pe durata sarcinilor. Vedeta are doi copii.

Elvira Deatcu este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țara noastră. Aceasta a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale” în anul 1995.

În plan personal, Elvira Deatcu este căsătorită cu Horea Nicorici, împreună cu care are doi băieți – Filip și Luca.

Invitată la podcastul ”Gând la gând”, realizat de Teo Trandafir, Elvira Deatcu a mărturisit că, în timpul primei sarcini, a avut o singură teamă, și anume ca bebelușul să nu fie în aceeași zodie ca ea – Berbec.

Teama Elvirei Deatcu în timpul sarcinilor. ”Nu se poate să mai fie încă un Berbec în familie”

”Contează educația, mediul, oamenii, întâlnirile, dar, evident că mă regăsesc în niște trăsături de bază, ale Berbecului. Când am rămas gravidă cu Luca, m-am dus la doctor și i-am spus «cred că sunt gravidă», iar el mi-a spus: «naști în martie», iar mie mi s-a făcut rău. Nu ne cunoșteam, era prima noastră întâlnire, el e și foarte sobru și i-am spus: «nu se poate în martie! Nu se poate să mai fie încă un Berbec în familie. Unul trebuie să plece și eu nu voi putea pleca că voi naște, deci va pleca soțul. (…) El s-a uitat așa … Mi-am cerut scuze, e o problemă cu zodia, nu aș vrea. E greu cu doi Berbeci, dacă mai apare unul, iar el mi-a spus: «Naști între 8 și 13 martie», Bine, scuzați-mă! El fiind Pește, pe 16 martie”, a povestit Elvira Deatcu, citată de click.ro.


La fel s-a întâmplat și la nașterea celui de al doilea copil:

”Eu nu mi-am planificat, când s-a întâmplat, s-a întâmplat cum a vrut Doamne, Doamne. Mi-a zis (n.r. medicul): «Naști între 8 și 13 martie». E o greșeală, nu are cum, mi-ați zis la Luca așa. Deja nu mă mai suporta”.

Băieții Elvirei Deatcu au venit pe lume pe 12 martie – Luca, și pe 8 martie – Filip.

