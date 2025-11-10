FOTO. Wilmark și soția sa fac dezvăluiri din MARIAJUL lor de 17 ani. ” Îmi place să mă cert, dar nu am cu cine”

Wilmark și soția sa, Ioana, au vorbit despre mariajul lor de 17 ani. Formează o familie foarte frumoasă alături de cei doi copii ai lor.



Wilmark este cunoscut de telespectatori din postura de coregraf și fost jurat al emisiunii “Dansez pentru tine”, de la Pro TV. Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani.

În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas și Joakin. Corgraful și partenera sa de viață sunt împreună de 23 de ani, iar de 17 ani sunt căsătoriți. Cei doi au dat detalii din relația lor pentru revista Viva.

Wilmark și soția sa fac dezvăluiri din mariajul lor de 17 ani. ”Să îți asumi că se vor întâmpla și lucruri grele”

”Avem 23 de ani de relație și 17 avem de la căsătorie. Nu este greu. Toată chestia este să îți dorești. Și, cum spune Andreea Marin, Nu există nu se poate. Dacă dorești să construiești se poate. Doar că această construcție se face cu răbdare. Despre asta este vorba”, a explicat Ioana, soția lui Wilmark.

”Trebuie să îți asumi cuvintele pe care le-ai spus când ești tânăr și frumos: Te vreau pentru totdeauna. Să îți asumi că se vor întâmpla și lucruri grele. Cred că dialogul este important și asta lipsește, uneori. Pentru asta este nevoie de doi”, a declarat Wilmark.

Despre momentele frumoase, dar și grele din căsnicia lor, Wilmark a spus:

”Frumoase sunt multe, de la nașterea copiilor, de la reușitele lor, la momentele acelea prin care am trecut împreună, grele. Sunt situații la care te supune viața și nici nu te aștepți. Greu de spus care este mai presus. Adevărul este că toate fac parte din ceea ce suntem acum și chiar ne bucurăm”.

”Eu nu îmi aduc aminte de un moment anume în momentul de față, dar cu fiecare zi sunt lucruri bune, lucruri rele. Toate construiesc viața și relația de cuplu. Este o chestiune de armonie, de discuție și, da, recunosc, eu sunt româncă și îmi place să mă cert, dar nu am cu cine, din păcate sau din fericire”, a adăugat și Ioana.