Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale/The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), din Marea Britanie, a fost nevoită să infirme faptul că o fotografie cu o mulțime de câini înghesuiți într-o sufragerie a fost generată de inteligența artificială.

Organizația caritabilă pentru animale a dezvăluit, pe site-ul său, că peste 250 de câini rasa pudel au fost găsiți la o proprietate, la începutul acestui an, dar utilizatorii de pe rețelele de socializare nu au crezut în fotografia care a însoțit mesajul, aceștia crezând că este falsă.

Unii comentatori de pe Facebook chiar au acuzat organizația caritabilă că au folosit inteligența artificială pentru a o realiza, potrivit news.sky.com.

„Putem confirma că nu s-a folosit inteligența artificială pentru a crea această imagine. Oricât de mult ne-am dori ca această imagine să nu fie reală, din păcate, chiar este și suntem solicitați să facem din ce în ce mai multe rapoarte despre mai multe animale, cum ar fi acesta. Nu trebuie să folosim inteligența artificială, deoarece avem nenumărate povești de împărtășit despre animalele pe care echipele noastre din prima linie le ajută. Numărul și condițiile de viață ale câinilor de la proprietate au scăpat de sub control din cauza unor circumstanțe familiale atenuante”, au declarat reprezentanții RSCPA

Jo Hirst, reprezentantă RSPCA, a declarat – miercuri – că nu a fost surprinsă că unii au pus la îndoială autenticitatea imaginii „șocante”.

„Înțelegem că oamenii sunt atât de îngroziți încât nu cred ce văd. Dar această fotografie nu este realizată prin inteligență artificială – este reală. Aceasta este realitatea uluitoare a ceea ce se poate întâmpla atunci când chiar și proprietarii bine intenționați devin copleșiți – reproducerea excesivă poate prelua controlul, iar condițiile pot scăpa de sub control”, a spus ea.

Mii de cazuri de câini abandonați

Organizația caritabilă a declarat că, în ultimul an, a răspuns la 4.200 de astfel incidente care au implicat cel puțin 10 animale, la aceeași adresă, în Anglia și Țara Galilor.

Între timp, a declarat că se confruntă cu un număr record de animale aflate în grija sa în ultimii șase ani, din cauza „cruzimii și neglijării în creștere”, aproape jumătate dintre acestea fiind internate de urgență, deoarece „multe dintre centrele organizației caritabile sunt pline până la refuz”.

Cât privește politica privind inteligența artificială, RSPCA face următoarele precizări: „Vom fi transparenți cu privire la utilizarea imaginilor generate de inteligența artificială, etichetând clar orice conținut care a fost (integral sau parțial) creat folosind această tehnologie. De asemenea, vom folosi inteligența artificială doar pentru a reprezenta cu acuratețe munca și scopul nostru. Nu vom folosi această tehnologie pentru a crea imagini înșelătoare sau înșelătoare”.

Foto: RSCPA

Autorul mai recomandă:

