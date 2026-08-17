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Cine erau cei doi frați care au murit duminică pe litoral

Elena Popescu
Cine erau cei doi frați care au murit duminică pe litoral
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Duminică, doi tineri de 17 și 19 ani și-au găsit sfârșitul în apele învolburate ale Mării Negre. Deși salvamarii arboraseră steagul roșu, tinerii au ignorat avertismentul și au intrat în valuri.  

Tragedia a lovit o familie din comuna Dodești, județul Vaslui. Cei doi tineri morți în dreptul stațiunii Olimp în apele mării erau frați: Vlad Sava, în vârstă de 17 ani, și Ionuț Valentin Sava, de 19 ani.

Cei doi tineri se aflau pe litoral pentru a munci ca sezonieri la complexul „Steaua de Mare”. Potrivit apropiaților, duminică ar fi avut o zi liberă și au decis să meargă la mare pentru a se bucura de câteva ore de relaxare.  Cei doi frați au fost surprinși de curenții puternici și au fost trași în larg. Salvamarii au intervenit rapid, însă operațiunea de salvare s-a transformat într-o adevărată cursă contra cronometru.

Vlad, fratele de 17 ani, a fost scos din apă, însă se afla în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, dar, în ciuda eforturilor depuse, adolescentul nu a mai putut fi salvat. Medicii au declarat decesul.

Fratele mai mare, Ionuț Valentin, a fost căutat de scafandri. Din nefericire, după aproape o oră trupul tânărului a fost găsit în mare fără viață.

„Sunt salvamar pe plaja Olimp, Steaua de Mare. Nu mai țin minte sigur ora când s-a întâmplat decât am auzit țipete de ajutor. Eu eram în picioare în fața postului meu de de Salvamar. Am văzut trei persoane în largul mării. Mi-am luat tubul de salvare și am fugit. Pe unul dintre ei am putut să-l salvez, dar pe doi dintre ei nu. Pe unul l-am prins de mână, dar fiind valurile foarte mari, curenții foarte puternici mi l-au smuls. Într-o secundă nu a mai văzut nicio persoană. M-am retras și eu pentru că nu nu aveam vizibilitate, nu mai vedeam nicio persoană în apă. Îmi pare rău pentru că s-a întâmplat asta și nu am putut să salvez două vieți. Chiar îmi pare foarte rău“, a spus Șerban Grigore Adrian, salvamar pe plaja din Olimp.

Steagul roșu nu trebuie ignorat niciodată

Salvamarii avertizează constant că intrarea în apă atunci când este arborat steagul roșu poate avea consecințe tragice. În astfel de condiții, curenții pot fi extrem de puternici, iar chiar și persoanele care știu să înoate pot ajunge rapid în imposibilitatea de a reveni la mal.

Respectarea indicațiilor salvamarilor și a semnalizării de pe plajă poate face diferența dintre viață și moarte. În cazul în care este arborat steagul roșu, turiștii nu trebuie să intre în mare, indiferent cât de liniștită pare apa de la mal.

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