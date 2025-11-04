Prima pagină » Actualitate » Fraţii Micula nu au fost găsiţi de procurori şi există indicii că sunt plecaţi din ţară. Poliţia caută să afle unde au dispărut

Adina Anghelescu
04 nov. 2025, 09:46, Actualitate
Fraţii Micula se află în epicentrul anchetei ample desfăşurate de Parchetul General prin Operaţiunea ‹Jupiter› lansată în urmă cu două zile. Surse judiciare au dezvăluit pentru Gândul că aceştia nu au fost găsiţi pânâ acum pentru a fi aduşi la audieri şi că există indicii că ar fi plecaţi din ţară.

Afaceriştii sunt bănuiți că au transferat ilegal active și fonduri din firmele lor către persoane pe care tot ei le controlau cu scopul de a ascunde bani de statul român.

Ancheta PICCJ a pornit de la informaţiile potrivit cărora, după ce aceştia au pierdut procesul cu statul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Ei ar fi pus la cale o serie de acţiuni ilegale prin care ar fi încercat salvarea activelor grupului de firme. La această oră, fraţii Micula sunt suspectaţi de delapidare şi evaziune fiscală.

Altă lovitură a venit acum si de la ANAF, care poate menţine măsurile asiguratorii asupra companiilor deţinute de fraţii Micula din Bihor. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Asupra S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. au fost instituite măsuri pentru recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale şi justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană”, informează ANAF, printr-un comunicat de presă.

