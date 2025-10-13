Prima pagină » Actualitate » Fraudă de 57.000 de lei. Cum a ajuns un profesor din Constanța să rămână fără banii agonisiți

13 oct. 2025, 07:57, Actualitate
Cum a ajuns un profesor din Constanța să rămână fără banii agonisiți / foto: colaj Shutterstock

Un profesor din Constanța, aflat la pensie, a fost păcălit cu 57.000 de lei. În urma unui simplu apel telefonic, constănțeanul a ajuns să fie „devalizat” de zeci de mii de lei, iar escrocii au utilizat metoda „Accidentul”, varianta reinventată. Mai mult decât atât, pentru că fusese convins la telefon de incident, seniorul era pe cale să mai scoată încă 300.000 de lei din bancă.

Metoda „Accidentul” este, acum, reinventată de escroci. Persoanele aflat la celălalt capăt al telefonului se folosesc de tehnologie pentru ca dispozitivul victimei să arate un număr de telefon cunoscut. În principiu, numărul de telefon al unei rude, pentru ca escrocheria să arate cât mai credibilă.

Metoda „Accidentul” reinventată: un profesor constănțean a rămas fără 57.000 de lei

Escrocheria a fost aplicată și în cazul unui profesor din Constanța, ieșit la pensie. Bărbatul în vârstă de 80 de ani a fost apelat pe numărul de telefon de către o persoană care s-a recomandat ca medic. I-a spus seniorului o poveste la telefon legată de un presupus accident pe care l-ar fi avut fiul lui. De asemenea, i-a mai spus că fiul său ar fi avut nevoie de o intervenție chirurgicală dificilă, operație care necesita bani. A rămas fără 57.000 de lei, în urma metodei „Accidentul”.

„Mi-a spus suma de 300.000 și zic… nu știu, să vedem… O să încerc, mă duc la bancomat. O să trimit pe cineva de la Casa de Asigurări ca să îi dați banii într-o sacoșă. El între timp a spus că a făcut comandă de aparat, pentru că are cunoștințe”, a spus bărbatul păgubit, arată Observatornews.ro.

Nora victimei, în schimb, a realizat că seniorul picase într-o plasă a escrocilor. A anunțat imediat Poliția, iar la 2 luni de la incident, vinovatul a fost găsit și arestat preventiv. Acum, se încearcă și recuperarea prejudiciului.

