Dominic Fritz l-a acuzat public pe Sorin Grindeanu de duplicitate. Liderul USR susține că, în timp ce președintele PSD se afla la Bruxelles pentru a nega orice colaborare cu extremiștii, parlamentarii social-democrați votau cot la cot cu AUR moțiunea împotriva Dianei Buzoianu.

Frizt a evidențiat contrastul dintre declarațiile externe ale lui Grindeanu și realitatea din Parlamentul României. Liderul PSD a afirmat la Bruxelles că partidul său exclude orice variantă de colaborare cu AUR, însă, aproape simultan, colegii PSD își anunțau sprijinul pentru moțiunea simplă depusă de opoziție.

„Ieri, nici nu a apucat să termine Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD „exclude orice variantă de colaborare” cu AUR, că în România, colegii lui PSD din Parlament anunțau că vor vota moțiunea inițiată de extremiști. A doua oară. Încălcând din nou protocolul de coaliție.” Fritz: „Nu mai am așteptări să se țină de cuvânt”

Liderul USR a subliniat că PSD a încalcat din nou protocolul de coaliție și că această strategie de a spune una în fața pertenerilor europeni și a face alta în politica internă „zgârie la ureche” și afectează credibilitatea propriilor alegători.

„Ce mi-e greu însă să înțeleg e cum pot să-și inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta. Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche? Că sunt deranjați la maximum de curajul ministrei USR Diana Buzoianu am înțeles deja, nu mai am așteptări să se țină de cuvânt partenerii de la PSD, nu față de USR oricum.”

