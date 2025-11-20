Dominic Fritz, președintele USR, acuză un atac „jegos și misogin” la adresa lui Cătălin Drulă, după ce a apărut informația că Alina Gîrbea, sora partenerei de viață a candidatului USR la Primăria Capitalei, a fost numită secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru.

Dominic Fritz susține că s-a săturat de „reflexul misogin din politică” și laudă performanța Alinei Gîrbea, pe care o numește „O profesionistă cu 15 ani de experiență în instituțiile europene”.

„M-am săturat de reflexul misogin din politică! În fața unei femei competente, răspunsul e mereu același: „sigur în spate e un bărbat”.Faptul că o femeie performează fără sprijinul vreunui bărbat îi calcă pe nervi. După ce colega mea, Alina Gîrbea, a fost numită secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, nu au întârziat atacuri interesate că ar fi ajuns acolo printr-o presupusă relație de rudenie cu Cătălin Drulă. Soț, cumnat, iubit, amant, nu contează, important e să reducem femeia la o relație cu un bărbat. Exact asta se întâmplă acum cu Alina. O profesionistă cu 15 ani de experiență în instituțiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internațională. A lucrat cu fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloș, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit. Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur și simplu competentă. Trebuie neapărat să fie „a cuiva”. Acest atac la adresa lui Cătălin Drulă de fapt, e jegos și misogin. Șterge cu buretele o carieră construită cinstit. Rănește gratuit o profesionistă doar pentru că e femeie. Și încearcă să lovească prin ea în candidatul nostru la Primăria Capitalei”, spune Dominic Fritz pe Facebook.

„Alina nu are nimic de ascuns. A spus limpede că a existat o relație de rudenie cu Cătălin Drulă, între timp încheiată. Dar când Alina reușea în instituțiile europene, Cătălin Drulă de-abia intra în politică. Pentru funcția de la minister am propus-o eu, nu altcineva, și sunt mândru că a acceptat. La fel cum sunt mândru că dintre cei 8 secretari de stat care până acum au fost numiți din partea USR, 4 sunt femei. Mă bucur că România are astfel de femei competente pentru funcții publice. Avem nevoie de cât mai multe dintre ele. Și nu voi tăcea în timp ce jegoșii încearcă să le reducă la tăcere”, a conchis Dominic Fritz.

De altfel, Fritz dă o nouă definiție sinecurilor USR: egalitate de șanse. Ultima numire controversată se leagă de Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță. Ioana Răduca, omul lui de încredere de la partid, a fost adusă în minister, în vara acestui an, pe funcția de director de cabinet. De acolo, a fost propulsată, în luna octombrie, în Consiliul de Administrație(C.A.) al Orange, unde câștigă 2.500 de euro brut/lună. Mai multe informații AICI.

De asemenea, ministrul Economiei, Radu Miruță, condamnă vehement sinecurile din companiile de stat, dar a numit trei colegi din USR în Consiliul de Administrație de la „Avioane Craiova S.A.”. S-a întâmplat înainte ca premierul Bolojan să pună ochii pe „sinecurile” din companiile de stat. ”Inventariem tot ce înseamnă sinecuri”, spunea el în iunie. Citește mai multe AICI.

