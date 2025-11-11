Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR

Ruxandra Radulescu
12 nov. 2025, 00:26, Știri politice
Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit la Digi 24 despre legea pensiilor magistraților, un subiect, care a generat o serie de tensiuni în coaliție. Întrebat despre întâlnirea convocată de Nicușor Dan la Cotroceni, miercuri 12 noiembrie, cu liderii coaliției și reprezentanți ai magistraților pe tema pensiilor speciale, Fritz a avut mai multe ezitări și s-a încurcat în declarații. 

Dominic Fritz a sugerat că toți membrii coaliției sunt de acord cu legea pensiilor speciale și a menționat, referitor la ședința ce va avea loc la Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, că „va media” „acest conflict între o parte din magistrați și sistemul de justiție și Guvern”.

„Am așteptat și motivarea Curții Constituționale. Cred că o dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă. Adică să nu găsim acum o formulă prin care putem să mergem înainte, ca apoi iarăși să pice legea și reforma pensiilor speciale la Curtea Constituțională.

Și acesta este motivul, pentru care am acceptat oferta președintelui de a media în acest conflict între o parte din magistrați și sistemul de justiție și Guvern”,a declarat Dominic Fritz.

Întrebat, doar câteva momente mai târziu, despre modul în care va negocia legea pensiilor cu magistrații în cadrul întâlnirii de la Cotroceni, Dominic Fritz s-a contrazis în declarații și a precizat că, de fapt, nu va media ședința pe tema pensiei magistraților.

„Deci mâine veți vorbi cu magistrații?”, îl întreabă jurnalistul Digi24 pe Fritz.

„Eu nu voi conduce ședința de mâine, deci depinde și de președinte. Fiecare își va pune pe masă viziunea lui. Eu pot spune pentru USR, viziunea noastră că e că acei 10 ani sunt îndeajuns pentru tranziție, la fel cum 70% sunt deja mult mai mulți decât pensiile contributive. De aceea este o ofertă care asigură independența justiției”, a răspuns Dominic Fritz.

Dominic Fritz vrea „ELIMINAREA” pensiilor pentru magistrați

În cadrul interviului, liderul USR a mai făcut o gafă când a declarat în mod repetat că vrea „eliminarea pensiilor” pentru magistrați:

„Tocmai pentru că e în interesul tuturor să eliminăm aceste pensii speciale într-un mod durabil. Adică să nu fie ceva ce iarăși pică la CCR.

Eu văd ca pe o dorință a tuturor partidelor din coaliție, deși nu vorbesc pentru ei, eliminăm aceste pensii speciale”.

Prezentatorul i-a atras atenția lui Dominic Fritz cu privire la afirmațiile făcute, însă liderului de partid nu a părut să realizeze, pe moment.

„Să le eliminați!?”, a întrebat jurnalistul Digi 24, în încercarea de a-i atrage atenția cu privire la gafa comisă.

„Să le eliminăm, bineînțeles pe termen lung…”, a răspuns, cu lejeritate, liderul USR. Când, într-un sfârșit, Dominic Fritz a realizat greșeala pe care o făcuse, a  început să se bâlbâie, vizibil încurcat, pus în situația de a aduce clarificări.

FOTO: captură DIGI 24, Envato

