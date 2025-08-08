Prima pagină » Actualitate » Fritz merge pe varianta CANDIDATULUI UNIC de DREAPTA la București. Drulă, alegerea ideală

Rene Pârșan
08 aug. 2025, 22:11, Știri politice
Preşedintele USR, Dominic Fritz a subliniat că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar, trebuie organizate alegeri parţiale. Alegerea USR este deputatul Cătălin Drulă „care este bine pregătit pentru un astfel de post”. Fritz merge pe varianta candidatului unic de Dreapta la București.

Cătălin Drulă a anunțat deja că intenționează să candideze pentru funcția de primar general al Capitalei, în locul lui Nicușor Dan. El speră să fie susținut de propriul partid, dar și de PNL și alte formațiuni cu orientare reformistă.

”Noi credem că legea trebuie respectată. Legea spune că, în timp de 90 de zile după ce se vacantează un post de primar, de exemplu, trebuie făcute alegeri parţiale. E evident că deja am depăşit acest termen şi cred că într-o democraţie nu ne putem ascunde de alegeri, interimate nu sunt sănătoase pentru că au o lipsă de legitimitate şi de aceea e important să avem alegeri cât de curând posibil”, a confirmă Dominic Fritz, vineri seară, la Digi24.

Un primar pregătit

Potrivit lui Fritz, Cătălin Drulă ar fi pregătit pentru postul de primar al Capitalei, el considerând că dreapta politică ar trebui să aibă un candidat unic, iar susținerea lui Nicușor Dan este justificată.

”Cred că şi preşedintele Nicuşor Dan vrea să respectăm legea şi noi vom avea un candidat puternic. Încă nu l-am desemnat oficial, dar nu este un secret că îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit, unde spune şi preşedintele că ar fi un primar excelent. Însă subliniez că va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă şi astea sunt discuţii pe care le ducem acum cu partenerii de la PNL”, a mai spus Fritz.

Postul de primr general a rămas vacant după ce primarul Nicuşor Da a câştigat alegerile prezidenţiale.

Legat de subiect, Nicușor Dan a confirmat discuțiile cu Drulă, dar a precizat că s-au axat pe teme administrative: „Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din Bucureşti. Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta”.

