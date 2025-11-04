Fructul care a ajuns să se vândă cu 55 de lei per kilogram, în România. Producția a fost compromisă de vremea neprielnică

Un fruct a ajuns să se vândă cu 55 de lei per kilogram, în România. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, producția a fost compromisă, iar agricultorii abia reușesc să se bucure de roadele muncii lor. Deși în ultimii ani, livezile au fost pline, acum situația s-a schimbat din cauza vremii.

Recolta a fost compromisă în mai multe zone din țară.

Un kilogram de nuci a ajuns să coste între 50 și 55 de lei în piețele din Bihor. Motivul este legat de producția care a fost compromisă de vreme. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, agricultorii nu au mai avut ocazia să se bucure de recoltă precum în anii trecuți.

„150 de nuci puşi puşi ai noştri, autohtoni, ar trebui să avem 5 kg/nuc, asta insemnând undeva la 750-800 de kilograme pe hectar. Au fost temperaturi de -5 grade la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Abia am reuşit să avem 20-30 de kilograme în total. Uitaţi cum sunt afectate. Sunt negre”, a declarat unul dintre producători, arată Observatornews.ro.

Livezile cu nuci au fost compromise

Acum, după cules, kilogramul de nuci a ajuns să valoreze o mică avere pentru cei care au în plan să facă prăjituri și, în special, cozonaci de Crăciun.

Unii dintre consumatori se decid, deja, cum să schimbe compoziția cozonacilor. Planurile gospodilelor par a fi date peste cap, anul acesta. Deși în anul 2023 România a fost cel mai mare producător de nuci la nivelul Uniunii Europene, acum țara noastră se confruntă cu o producție internă scăzută a fructului.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ