Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”

02 nov. 2025, 18:16, Actualitate
Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, a postat pe pagina sa de facebook  – în ziua în care Cătălin Drulă s-a lasat oficial în lupta pentru Primăria Capitalei – câteva versuri din cântecul „My Way”  a lui Frank Sinatra, unul dintre preferatele sale. 

„Ce este un om, ce are el? Dacă nu este propriul lui stăpân, atunci nu are nimic.
Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat,
Și nu cuvintele unuia care îngenunchează.
Probele arată că am încasat loviturile
Și am făcut-o în felul meu.” (Versuri My Way, Frank Sinatra)

Reamintim că Ciprian Ciucu, 47 de ani, primarul sectorului 6, este candidatul partidului condus de premierul Ilie Bolojan pentru alegerile la Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie. El a câștigat alegerile la Sectorul 6 în 2020 și a fost reales în 2024 în sectorul care are o populație de aproximativ 400.000 de locuitori.

Ciucu a anunțat că nu se retrage în favoarea lui Drulă

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat pe 1 noiembrie, că nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Cătălin Drulă.

„Nu, nu mă retrag! Bun! Dacă așa se joacă, voi expune strategia lor. Încă de pe acum. Nu sunt genul de om care doar stă să încaseze. Odată cu răspunsul meu, îi și expun. Nu îi numesc în această etapă, dar vă veți da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit, și cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage”, a transmis Ciucu, citat de Libertatea.ro.

La evenimentul de lansare și-a anunțat deja prezența și președintele Nicușor Dan. Ca o ironie, Cătălin Drulă este unul din principalii arhitecți ai îndepărtării lui Nicușor Dan din USR, în 2017, așa cum Gândul a scris.

Ciprian Ciucu l-a acuzat pe Nicușor Dan că blochează proiectele din Capitală

Reamintim că Primarul Sectorului 6 a postat în aprilie 2025 un mesaj în care îi cerea lui Nicușor Dan deblocarea urgentă a 16 proiecte esențiale, declarând că este dezamăgit de fostul primar al Capitalei. Printre acestea se numără lucrări de apă şi canalizare, modernizarea infrastructurii, extinderea spațiilor verzi și construcția unui nou campus liceal.

Cătălin Drulă a fost desemnat candidat oficial al USR la Primăria Capitalei

Decizia a fost adoptată în unanimitate de Conferința Municipală USR București și votată de Biroul Național al partidului.

Deputatul USR candidează sub sloganul „Împreună pe drumul onest”. Președintele Nicușor Dan a declarat, la eveniment, că ar vrea să vadă implementat referendumul său pentru București, iar proiectul de lege inițiat de Cătălin Drulă să fie adoptat de Parlament. Șeful statului a descris istoria Bucureștiului ca fiind „lunga luptă între infrastructură și panseluțe.”

