Gafa de protocol de la Timișoara, a lui Nicușor Dan, nu a fost singurul moment amuzant. O plimbare banală a președintelui a încins internetul. Cum a fost surprins

Luiza Dobrescu
01 oct. 2025, 11:29, Actualitate
La USR pare că s-a dat startul unui concurs în urma căruia va câștiga acela care îl va pune în cele mai stânjenitoare situații pe fostul lor șef de partid, actualul președinte Nicușor Dan. Vizita lui Nicușor Dan, de marți, de la Timișoara, nu a făcut excepție. 

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, l-a scos la plimbare pe Nicușor Dan pe străzile orașului de pe Bega.

Au ajuns și pe celebra stradă cu umbreluțe  din Timișoara, unde Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil.

S-a aplecat în repetate rânduri să observe cum sunt prinse celebrele umbreluțe multicolore. Scenele au stârnit valuri de hohote, meme- uri și montaje dintre care mai amuzante.

A făcut chiar și un selfie cu primarul Dominic Fritz, chiar sub cupola colorată de umbrele.

Nu a fost singurul moment ludic. La sosirea în Timișoara, președintele Nicușor Dan s-a încurcat în protocol, în fața Gărzii de Onoare.

