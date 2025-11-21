Gafa Ministerului Educației, trei greșeli într-o singură propoziție. Cum a reacționat Daniel David

Un proiect de ordin al Ministerului Educației a stârnit numeroase controverse după ce într-o propoziție care avea doar 12 cuvinte au fost depistate trei greșeli gramaticale și de ortografie. Confruntat cu documentul în timpul unei vizite la Oradea, Daniel David a recunoscut problema.

Ordinul de ministru publicat pe data de 19 noiembrie pe site-ul Ministerului Educației, referitor la temele pentru acasă cuprinde 14 articole întinse pe câteva pagini. Cu toate acestea, documentul a apărut cu greșeli care nu ar fi acceptate nici la nivelul claselor primare.

În articolul 2, alineatul 1, apare următoarea frază: „Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei”. Propoziția conține trei erori: o virgulă între subiect și predicat, o virgulă nejustificată după „dificultate” și forma incorectă „elevi” în loc de „elevii”.

Ministrului i-au fost puse greșelile în față

În conferința de presă susținută joi la Oradea, eBihoreanul i-a înmânat lui Daniel David un exemplar al documentului. Întrebat dacă recunoaște greșelile și ce părere are despre ele, ministrul a admis că are cunoștință despre problemă.

„Așa este, știu despre ce e vorba. Am luat măsuri și au primit avertisment cei care au redactat acel text. Eu știu că s-a corectat de aseară”, a declarat Daniel David.

Corecțiile au fost făcute pe jumătate

Întrebat dacă nivelul lingvistic al angajaților din cabinetul său este reprezentativ pentru școala românească, ministrul a evitat un răspuns direct. „Este un ordin de ministru care circulă în cabinetului ministrului din punct de vedere administrativ. Este o problemă, iar oamenii care s-au ocupat de acest lucru, repet, au primit avertisment”, a spus el, încheind subiectul.

Cu toate observațiile făcute, documentul încă mai avea greșeli. Doar forma „elevii” fusese corectată, în timp ce virgulele rămăseseră greșite.

„Incredibil!”, a exclamat ministrul după ce reporterul i-a arătat că problema persistă. Imediat, Daniel David și-a consultat telefonul, semn că intenționa să solicite o corectură completă.

Recomandările autorului: