Recunoașterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia a fost umbrită de o gafă de protocol, după ce Guvernul de la Lisabona a postat pe platforma X un mesaj însoțit de steagul Sudanului în locul celui palestinian. Postarea a fost ștearsă rapid și înlocuită cu versiunea corectă, ilustrată cu steagul Palestinei.

Confuzia a atras imediat reacții pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au remarcat asemănarea de culori dintre cele două steaguri, dar și diferențe evidente.

Steagul Palestinei:

Steagul Sudanului:

În pofida erorii, Portugalia s-a alăturat duminică statelor europene care recunosc oficial Palestina, subliniind sprijinul pentru soluția celor două state ca „singura cale către o pace durabilă”.

Ministrul portughez de Externe, Paulo Rangel, a precizat că Lisabona reafirmă atât „dreptul Israelului de a exista și nevoile sale reale de securitate”, cât și „condamnarea atacurilor teroriste atroce din 7 octombrie 2023” comise de Hamas în sudul Israelului.

Prin această decizie, Portugalia se alătură Franței și altor aproximativ 20 de state europene care și-au exprimat oficial sprijinul pentru crearea unui stat palestinian.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: