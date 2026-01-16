Prima pagină » Actualitate » Gândaci filmați în secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Mama unui copil internat într-un salon a făcut publice imaginile

Gândaci filmați în secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Mama unui copil internat într-un salon a făcut publice imaginile

16 ian. 2026, 22:23, Actualitate
Gândaci filmați în secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Mama unui copil internat într-un salon a făcut publice imaginile
Foto: Captură video Digi24

Mama unui copil a făcut publice imagini cu gândaci surprinși într-un salon al secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, județul Olt, acolo unde este internat copilul său.

Femeia spune că, de teama acestora, nu a dormit patru nopți la rând și a postat pe rețelele sociale pentru a arăta în ce condiții sunt internați copiii.

Imaginile au ajuns și la conducerea spitalului, care a demarat imediat verificări. Reprezentanții unității medicale susțin că s-au efectuat mai multe dezinsecții în secția de pediatrie și spun că nu înțeleg cum s-a ajuns în această situație.

Filmarea, distribuită pe rețelele de socializare, a atras atenția autorităților și a determinat declanșarea unor verificări atât la nivelul unității medicale, cât și din partea Direcției de Sănătate Publică (DSP).

Conducerea Spitalului Slatina a demarat o anchetă internă

După apariția imaginilor în mediul online, conducerea Spitalului Slatina a anunțat că a inițiat imediat o anchetă internă. Reprezentanții unității medicale susțin că în secția de Pediatrie au fost efectuate mai multe acțiuni de dezinsecție în ultima perioadă și afirmă că nu înțeleg cum a fost posibilă reapariția gândacilor.

FOTO – Caracter ilustrativ

Oficialii spitalului precizează că procedurile de curățenie și igienizare se desfășoară periodic, conform normelor sanitare. Verificările interne urmăresc să stabilească dacă protocoalele au fost respectate și care ar putea fi sursa problemei, pentru a preveni situații similare în viitor.

Au fost gândaci și la Urologie

Mai mult, în urmă cu trei luni, au fost găsiți gândaci și în secția de Urologie a aceluiași spital, potrivit Digi 24. Atunci, pacienții au publicat imagini cu gândaci în saloane și în grupurile sanitare, iar cazul a ajuns în atenția Direcției de Sănătate Publică (DSP), care – în urma unui control – a constatat nereguli și a aplicat sancțiuni, dispunând și măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Autorul mai recomandă:

Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte

Efectele secundare ale caniculei. Invazie de gândaci de canal în București. Locuințe, spitale și restaurante sub asediul insectelor

„S-au găsit gândaci și carne de vită depozitată cu muște și larve”. ANPC a oprit temporar activitatea unor restaurante chinezești și a dat amenzi

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Bărbatul jefuit de un seif cu aur și bani îi amenință pe hoți și oferă un milion de euro pentru prinderea lor: ”V-ați jucat cu focul”
20:20
Bărbatul jefuit de un seif cu aur și bani îi amenință pe hoți și oferă un milion de euro pentru prinderea lor: ”V-ați jucat cu focul”
SCANDAL Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
19:40
Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
DECIZIE Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
19:39
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
CONTROVERSĂ Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe
19:05
Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe
SCANDALOS Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri
18:26
Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri
FLASH NEWS Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, instituția unde a obținut titlul
18:03
Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, instituția unde a obținut titlul
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Avertisment: Piața neagră a injecțiilor pentru slăbit ia amploare
EXTERNE Noi informații despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Ar fi din nou în stare critică, într-un context delicat pentru Kremlin
21:15
Noi informații despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Ar fi din nou în stare critică, într-un context delicat pentru Kremlin
DEZVĂLUIRI Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții
20:16
Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții
NEWS ALERT „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
20:14
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
SANCȚIUNI Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
20:03
Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
SPORT Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
19:48
Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
CONTROVERSĂ Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
19:12
Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie

Cele mai noi

Trimite acest link pe