Gândaci filmați în secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Mama unui copil internat într-un salon a făcut publice imaginile

Mama unui copil a făcut publice imagini cu gândaci surprinși într-un salon al secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, județul Olt, acolo unde este internat copilul său.

Femeia spune că, de teama acestora, nu a dormit patru nopți la rând și a postat pe rețelele sociale pentru a arăta în ce condiții sunt internați copiii.

Imaginile au ajuns și la conducerea spitalului, care a demarat imediat verificări. Reprezentanții unității medicale susțin că s-au efectuat mai multe dezinsecții în secția de pediatrie și spun că nu înțeleg cum s-a ajuns în această situație.

Filmarea, distribuită pe rețelele de socializare, a atras atenția autorităților și a determinat declanșarea unor verificări atât la nivelul unității medicale, cât și din partea Direcției de Sănătate Publică (DSP).

Conducerea Spitalului Slatina a demarat o anchetă internă

După apariția imaginilor în mediul online, conducerea Spitalului Slatina a anunțat că a inițiat imediat o anchetă internă. Reprezentanții unității medicale susțin că în secția de Pediatrie au fost efectuate mai multe acțiuni de dezinsecție în ultima perioadă și afirmă că nu înțeleg cum a fost posibilă reapariția gândacilor.

Oficialii spitalului precizează că procedurile de curățenie și igienizare se desfășoară periodic, conform normelor sanitare. Verificările interne urmăresc să stabilească dacă protocoalele au fost respectate și care ar putea fi sursa problemei, pentru a preveni situații similare în viitor.

Au fost gândaci și la Urologie

Mai mult, în urmă cu trei luni, au fost găsiți gândaci și în secția de Urologie a aceluiași spital, potrivit Digi 24. Atunci, pacienții au publicat imagini cu gândaci în saloane și în grupurile sanitare, iar cazul a ajuns în atenția Direcției de Sănătate Publică (DSP), care – în urma unui control – a constatat nereguli și a aplicat sancțiuni, dispunând și măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Autorul mai recomandă:

Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte

Efectele secundare ale caniculei. Invazie de gândaci de canal în București. Locuințe, spitale și restaurante sub asediul insectelor

„S-au găsit gândaci și carne de vită depozitată cu muște și larve”. ANPC a oprit temporar activitatea unor restaurante chinezești și a dat amenzi