Mai multe acțiuni petrecute în cascadă în ultimele zile arată că actuala Putere politică – reprezentată la nivel de stat de Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, și liderii USR alături de susținătorii săi, pregătește un adevărat asalt asupra sistemului judiciar.

Dacă metodele, țintele și sloganurile sunt deja cunoscute, mizele sunt concrete: „bătălia” se dă pentru numirile șefilor marilor parchete, având în vedere că mandatele șefilor PG și DNA expiră în primăvara anului viitor. „Nu avem toată puterea, până nu luăm și Justiția”, gândeau liderii USL în 2012. Acum, ideea revine și în 2025, cumva susținută chiar de cei care au contesta-o puternic acum 13 ani.

Prima mișcare: ONG-urile apropiate USR organizează vineri proteste împotriva șefului Curții Supreme

Pe rețelele de socializare, ONG-urile apropiate de liderii USR anunță declanșarea unor proteste împotriva unor reprezentanți de vârf ai sistemului judiciar. Prima „țintă” luată în vizor este cea aproape în mod tradițional atacată: șefa Curții Supreme, Lia Savonea, care nu a fost de acord cu modul de comportament și acțiunile în forță ale actualei guvernări asupra sistemului judiciar.

Savonea și ÎCCJ au sesizat neconstituționalitatea legii privind pensionarea magistraților, problemă confirmată de CCR și au anunțat recent că „oameni politici, grupurile de presiune și formatori de opinie afiliați” derulează acțiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept, încercând să manipuleze societatea.

Pensiile magistraților – vechiul „măr al discordiei”

Pensiile magistraților – care reprezintă doar 5% din totalul pensiilor speciale de serviciu – au reprezentat „mărul discordiei” în tot acest demers.

Societatea românească dorește ca magistrații să revină la un sistem adecvat de pensionare, în linie cu celelalte categorii sociale. Magistrații au altă părere pentru că sunt putere separată a statului și au un alt sistem de pensionare și de raportare la profesie.

Cert este că decizia lui Ilie Bolojan de a forța trecerea prin Parlament a unui proiect de lege maximal – care nu a avut acceptul și nici avizul obligatoriu și legal al CSM – a fost un calcul prost. Pe formă, „reforma” lui Bolojan a picat la CCR iar premierul a rămas în ofsaid din punct de vedere al percepției publice.

Problema reformării sistemului de pensii al magistraților nu este rezolvată nici acum: președintele Nicușor Dan înclină să susțină poziția magistraților, la fel și PSD, ceea ce-i deranjează pe susținătorii puternici ai USR și ai lui Bolojan.

Rămas în defensivă, Bolojan a mutat în scandal: a insistat pentru numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier în Guvern, co fondatoarea „Dăruiește Viața” fiind o susținătoare a protestelor, inclusiv cele legate de Justiție.

N-au curs decât doar câteva zile de la numire, și Oana Gheorghiu, un critic insistent al administrației Trump, a reaprins scandalul în Justiție. A spus că sistemul pensiilor speciale este un fel de „Caritas” iar independenţa Justiţiei nu este un concept abstract şi nici un lux „plătit din gura copiilor flămânzi”.

Reacția Justiției nu s-a lăsat așteptată. CSM – garantul constituțional al independenței Justiției – i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu la Parchetul General pentru o potențială săvârșire a infracțiunii de incitare la violență, ură și discriminare iar toată greutatea sistemului Judiciar a reacționat: 16 Curți de Apel, Tribunale, Curtea Supremă. Și avocații sar în apărarea sistemului judiciar și spun că nu sunt de acord cu poziționările Oanei Gheorghiu.

Nicușor Dan, președintele României, într-o declarație de astăzi, s-a antepronunțat și el, spunând că dacă cererea de începere a urmăririi penale împotriva lui Gheorghiu ajunge la el – nu o va semna.

Care sunt mizele? Numirile la șefia marilor Parchete

Deși o țintă preferată a zonei progresiste de foarte mulți ani, președintele ÎCCJ, Lia Savonea nu poate fi schimbat din funcție – nici din dorința premierului Bolojan, nici la insistențele protestatarilor sau ale lui Nicușor Dan.

În urma modificărilor legislative, numirea sau revocarea președintelui Curții Supreme are legătură doar cu Consiliul Superior al Magistraturii, organism care îi este alături. Lia Savonea are mandat de 3 ani ca șef al ÎCCJ, până în august 2028.

Dacă o „operare” la ÎCCJ este mai complicată, practic imposibilă pentru actuala putere, nu așa stau lucrurile și cu șefii marilor parchete.

Mandatul Procurorului General al României, șef al Ministerului Public, Alex Florența expiră în primăvara anului viitor. La fel și mandatul procurorului șef al DNA, Marius Voineag. Cei doi au fost numiți pe 30 martie 2023, așa că deadlineul este 30 martie 2026.

Președintele Nicușor Dan în repetate rânduri a mustrat șefii de parchete spunând că nu este pe deplin de acord cu viteza luptei anticorupție din România.

Însă numirea șefilor de Parchete nu stă doar în „pixul” președintelui României.

Propunerea de numire a procurorului șef la PG și DNA îi aparține ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD). Propunerea trebuie să aibă avizul consultativ al CSM iar, potrivit CCR, președintele României nu poate refuza decât o singură dată propunerea pentru șefii Parchetelor. Astfel că „lupta” între puterile statului rămâne deschisă și rezultatul se lasă așteptat.

În ultimii 20 de ani, lupta pentru Justiție mereu a răpus guvernări și a sfărâmat coaliții. Pentru că în general politicienii puterii, pentru liniștea lor, au avut tentația să-și subordoneze sistemul judiciar, putere constituțională, separată și independentă în stat.

În 2012 liderii USL, spuneau că „nu avem toată puterea până nu luăm și Justiția”. Suntem în 2025, au trecut 13 ani, actorii de astăzi sunt contestatarii de ieri dar tentația a rămas aceeași. „Puterea corupe iar puterea absolută corupe absolut” – este un dicton valabil și astăzi.

