08 nov. 2025, 05:00, Actualitate
Gândul publică în exclusivitate scrisoarea emoționantă a ambasadei SUA la București către familia fostului președinte Ion Iliescu: „Un capitol definitoriu în istoria națiunii române. Sper să găsiți mângâiere în amintirea vieții sale”
În timp ce România, prin unele tabere politice, dezbătea intens și uneori pe ton strident rolul adevărat al lui Ion Iliescu în evoluția României post decembriste, o mică epistolă poposea discret, la casa fostului președinte al României, la o zi după decesul acestuia.

Expeditor era ambasada SUA la București, sub administrația Donald Trump, republicană.

Destinatar era „familia Fostului Președinte Ion Iliescu”.

Gândurile i-au fost adresate doamnei Nina Iliescu, soția președintelui, și apropiaților ei. Semnătura este a lui Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri al ambasadei SUA, practic șeful misiunii diplomatice americane la București.

Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al ambasadei SUA la București

Gândul prezintă în exclusivitate cititorilor săi scrisoarea, pusă la dispoziție de familia fostului Președinte, și primită de la Ambasada SUA la București:

 Către „Familia Fostului Președinte Ion Iliescu”

„Distinsă Familie Iliescu,

Am fost profund întristat să aflu despre moartea Fostului Președinte al României, Ion Iliescu. Conducerea președintelui Iliescu, în timpul tranziției din România după căderea comunismului, a fost un capitol definitoriu în istoria națiunii dumneavoastră.

În aceste momente de durere, sper să găsiți mângâiere în amintirea vieții sale și în impactul pe care l-a avut asupra celor din jurul său. Gândurile noastre sunt alături de dumneavoastră în această perioadă de suferință și doliu.

Cu sinceritate,

Michael Dickerson

Însărcinat cu afaceri a.i.”

Arhiva personală a familiei Iliescu. Scrisoarea ambasadei SUA la București către familia Iliescu, pusă la dispoziția Gândul.

Arhiva personală a familiei Iliescu. Scrisoarea ambasadei SUA la București către familia Iliescu, pusă la dispoziția Gândul. (varianta lb. engleză)

Dacă șeful statului român, Nicușor Dan, n-a dorit să onoreze memoria primului președinte post decembrist al României, au făcut-o americanii. Familia fostului președinte Iliescu a primit destule mesaje, unele sunt publice, altele sunt relatate de agenții internaționale de presă, câteva s-au făcut în privat și în liniște.

Arhiva personală a familiei Iliescu este plină de imagini, amintiri ale drumului pe care România l-a parcurs de după prăbușirea comunismului spre democrație.

Arhiva personală a familiei Iliescu: 29-30 septembrie 1990. Participarea lui Ion Iliescu la World Summit for Children din New York.

FOTOGRAFIE DE ARHIVA
Fostul presedinte Ion Iliescu a murit marti, 5 august 2025, la varsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitala, unde era internat de aproape doua luni.
23 Noiembrie 2002. Presedintele american George W. Bush a sosit, la ora 16.15, in Piata Revolutiei, unde se pregateste sa tina un discurs public.

Ion Iliescu a făcut mai multe vizite la Washington de-a lungul deceniului în care a fost Președinte. Primirile erau altfel, pentru că altfel erau și vremurile.

Americanii tot timpul i-au recunoscut fostului președinte rolul „decisiv” în construirea democrației din România și abolirea sistemului represiv.

Documentele publicate în exclusivitate de Gândul și puse la dispoziție de familia fostului președinte dovedesc acest lucru.

SUA: “Ion Iliescu a jucat un rol decisiv în elaborarea unei noi constituții democratice”

Odată cu vizitele fostului președinte Iliescu în SUA, mai multe state americane au adoptat proclamații, rezoluții – documente oficiale – în onoarea acestuia. Chiar și Congresul SUA. Ion Iliescu …

Arhiva personală a familiei Iliescu: Rezoluția Statului California – Orașul Los Angeles

  • „a jucat un rol decisiv în elaborarea unei noi constituții democratice și în abolirea sistemului represiv, cu un singur partid”
  • „a răspuns dorințelor cele mai profunde ale românilor, a părăsit Pactul de la Varșovia, aflat în proces de dezintegrare, și România a fost prima dintre națiunile est-europene care s-a alăturat nou-înființatului Parteneriat pentru Pace al NATO
  • „a contribuit la redactarea noii Constituții, care a consacrat România ca o democrație pluralistă ireversibilă, a creat noua funcție de președinte (a fost reales cu o majoritate covârșitoare în octombrie 1992) și a anunțat programul său de reconciliere națională, cooperare cu toate forțele politice, protecție socială, integrare în organizațiile economice și de securitate europene și și-a exprimat dorința de a îmbunătăți comerțul și relațiile cu Statele Unite”
  • „Conducerea exemplară a președintelui Ion Iliescu în domeniul democrației și al economiei a fost recunoscută de Statele Unite în 1993, când președintele Clinton a propus restabilirea statutului comercial „de națiune cea mai favorizată” al României, care fusese pierdut în timpul regimului opresiv al fostului conducător”
  • „Președintele Ion Iliescu nu numai că a îmbunătățit relațiile cu UE, dar joacă un rol activ în întâlnirile cu vecinii săi europeni și în adoptarea de acorduri noi și mai progresiste cu aceștia, inclusiv un nou Parteneriat pentru Dezvoltare”
  • „Îl felicităm pe Ion Iliescu – Președintele României – extraordinarul lider – pentru angajamentul său, implicarea activă și numeroasele contribuții valoroase la promovarea libertății, atât politice, cât și economice, nu numai în mândra și istorica sa națiune, ci și în întreaga comunitate globală”

Arhiva personală a familiei Iliescu. Proclamația orașului Santa Monica în onoarea lui Ion Iliescu.

Arhiva personală a familiei Iliescu: Ion Iliescu – Congresul SUA. 27 octombrie 2003.

Nicușor Dan n-a vrut să coboare din biroul său din Palatul Cotroceni

În timp ce scrisoarea americanilor sosea acasă la soția fostului președinte, Nicușor Dan – cel felicitat imediat după câștigarea alegerilor de Ion Iliescu – boicota funeraliile de stat organizate în onoarea și memoria soțului ei, în ciuda celor discutate și decise de comitetul de organizare.

Președintele României din 2025, Nicușor Dan, nu a vrut să coboare din biroul său în 2 momente cheie: la ultima intrare a sicriului în Palatul Cotroceni și nici n-a mai vrut să rostească – ca șef de stat – alocuțiunea în Sala Unirii. S-a lăsat așteptat până în ultima clipă a ceremonialului, motiv pentru care nimeni n-a mai putut face nimic.

Totul s-a desfășurat pe repede înainte, astfel că nici cei propuși de familie – Adrian Năstase, Victor Opaschi și Ionuț Vulpescu – ca să rostească un ultim omagiu nu și-au mai putut transmite mesajul.

Au fost și alte probleme de organizare. În principal din cauza grabei cu care Palatul Cotroceni sub Nicușor Dan voia să se termine totul. S-a încercat chiar și mutarea slujbei din Biserica Mănăstirii Cotroceni pe care chiar Ion Iliescu a reclădit-o, dar nu s-a mai putut din cauza timpului scurt rămas.

Sicriul cu trupul neinsufletit al fostului presedinte Ion Iliescu este adus in Sala Unirii a Palatului Cotroceni, miercuri, 6 august 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Persoane prezinta un ultim omagiu in fata tabloului cu portretul fostului presedinte Ion Iliescu, in Sala Unirii a Palatului Cotroceni, miercuri, 6 august 2025. Mihai Pop / GMN / MEDIAFAX FOTO

Persoane prezinta un ultim omagiu in fata sicriului cu trupul neinsufletit al fostului presedinte Ion Iliescu, in Sala Unirii a Palatului Cotroceni, miercuri, 6 august 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Cortegiul funerar al fostului presedinte, Ion Iliescu, paraseste Palatul Cotroceni din Bucuresti, joi, 7 august 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Sicriul cu trupul neinsufletit al fostului presedinte Ion Iliescu este dus pe un afet de tun la Cimitirul Militar Ghencea III din Bucuresti, joi, 7 august 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

La televizor, în schimb, s-a văzut bine.

Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” al Armatei a „salvat” funeraliile de stat ale primului președinte post decembrist al României.

La final, Nina Iliescu, soția fostului președinte, a mulțumit tuturor celor care i-au fost aproape. Și au îngrijit…“doliul inimii” sale.

