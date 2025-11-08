În timp ce România, prin unele tabere politice, dezbătea intens și uneori pe ton strident rolul adevărat al lui Ion Iliescu în evoluția României post decembriste, o mică epistolă poposea discret, la casa fostului președinte al României, la o zi după decesul acestuia.

Expeditor era ambasada SUA la București, sub administrația Donald Trump, republicană.

Destinatar era „familia Fostului Președinte Ion Iliescu”.

Gândurile i-au fost adresate doamnei Nina Iliescu, soția președintelui, și apropiaților ei. Semnătura este a lui Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri al ambasadei SUA, practic șeful misiunii diplomatice americane la București.

Gândul prezintă în exclusivitate cititorilor săi scrisoarea, pusă la dispoziție de familia fostului Președinte, și primită de la Ambasada SUA la București:

Către „Familia Fostului Președinte Ion Iliescu” „Distinsă Familie Iliescu, Am fost profund întristat să aflu despre moartea Fostului Președinte al României, Ion Iliescu. Conducerea președintelui Iliescu, în timpul tranziției din România după căderea comunismului, a fost un capitol definitoriu în istoria națiunii dumneavoastră. În aceste momente de durere, sper să găsiți mângâiere în amintirea vieții sale și în impactul pe care l-a avut asupra celor din jurul său. Gândurile noastre sunt alături de dumneavoastră în această perioadă de suferință și doliu. Cu sinceritate, Michael Dickerson Însărcinat cu afaceri a.i.”

Dacă șeful statului român, Nicușor Dan, n-a dorit să onoreze memoria primului președinte post decembrist al României, au făcut-o americanii. Familia fostului președinte Iliescu a primit destule mesaje, unele sunt publice, altele sunt relatate de agenții internaționale de presă, câteva s-au făcut în privat și în liniște.

Arhiva personală a familiei Iliescu este plină de imagini, amintiri ale drumului pe care România l-a parcurs de după prăbușirea comunismului spre democrație.

Ion Iliescu a făcut mai multe vizite la Washington de-a lungul deceniului în care a fost Președinte. Primirile erau altfel, pentru că altfel erau și vremurile.

Americanii tot timpul i-au recunoscut fostului președinte rolul „decisiv” în construirea democrației din România și abolirea sistemului represiv.

Documentele publicate în exclusivitate de Gândul și puse la dispoziție de familia fostului președinte dovedesc acest lucru.

SUA: “Ion Iliescu a jucat un rol decisiv în elaborarea unei noi constituții democratice”

Odată cu vizitele fostului președinte Iliescu în SUA, mai multe state americane au adoptat proclamații, rezoluții – documente oficiale – în onoarea acestuia. Chiar și Congresul SUA. Ion Iliescu …

„a jucat un rol decisiv în elaborarea unei noi constituții democratice și în abolirea sistemului represiv, cu un singur partid”

și în abolirea sistemului represiv, cu un singur partid” „a răspuns dorințelor cele mai profunde ale românilor, a părăsit Pactul de la Varșovia, aflat în proces de dezintegrare, și România a fost prima dintre națiunile est-europene care s-a alăturat nou-înființatului Parteneriat pentru Pace al NATO ”

” „a contribuit la redactarea noii Constituții, care a consacrat România ca o democrație pluralistă ireversibilă, a creat noua funcție de președinte (a fost reales cu o majoritate covârșitoare în octombrie 1992) și a anunțat programul său de reconciliere națională, cooperare cu toate forțele politice, protecție socială, integrare în organizațiile economice și de securitate europene și și-a exprimat dorința de a îmbunătăți comerțul și relațiile cu Statele Unite”

(a fost reales cu o majoritate covârșitoare în octombrie 1992) și a anunțat programul său de reconciliere națională, cooperare cu toate forțele politice, protecție socială, integrare în organizațiile economice și de securitate europene și și-a exprimat dorința de a îmbunătăți comerțul și relațiile cu Statele Unite” „Conducerea exemplară a președintelui Ion Iliescu în domeniul democrației și al economiei a fost recunoscută de Statele Unite în 1993, când președintele Clinton a propus restabilirea statutului comercial „de națiune cea mai favorizată ” al României, care fusese pierdut în timpul regimului opresiv al fostului conducător”

” al României, care fusese pierdut în timpul regimului opresiv al fostului conducător” „Președintele Ion Iliescu nu numai că a îmbunătățit relațiile cu UE , dar joacă un rol activ în întâlnirile cu vecinii săi europeni și în adoptarea de acorduri noi și mai progresiste cu aceștia, inclusiv un nou Parteneriat pentru Dezvoltare”

, dar joacă un rol activ în întâlnirile cu vecinii săi europeni și în adoptarea de acorduri noi și mai progresiste cu aceștia, inclusiv un nou Parteneriat pentru Dezvoltare” „Îl felicităm pe Ion Iliescu – Președintele României – extraordinarul lider – pentru angajamentul său, implicarea activă și numeroasele contribuții valoroase la promovarea libertății, atât politice, cât și economice, nu numai în mândra și istorica sa națiune, ci și în întreaga comunitate globală”

Nicușor Dan n-a vrut să coboare din biroul său din Palatul Cotroceni

În timp ce scrisoarea americanilor sosea acasă la soția fostului președinte, Nicușor Dan – cel felicitat imediat după câștigarea alegerilor de Ion Iliescu – boicota funeraliile de stat organizate în onoarea și memoria soțului ei, în ciuda celor discutate și decise de comitetul de organizare.

Președintele României din 2025, Nicușor Dan, nu a vrut să coboare din biroul său în 2 momente cheie: la ultima intrare a sicriului în Palatul Cotroceni și nici n-a mai vrut să rostească – ca șef de stat – alocuțiunea în Sala Unirii. S-a lăsat așteptat până în ultima clipă a ceremonialului, motiv pentru care nimeni n-a mai putut face nimic.

Totul s-a desfășurat pe repede înainte, astfel că nici cei propuși de familie – Adrian Năstase, Victor Opaschi și Ionuț Vulpescu – ca să rostească un ultim omagiu nu și-au mai putut transmite mesajul.

Au fost și alte probleme de organizare. În principal din cauza grabei cu care Palatul Cotroceni sub Nicușor Dan voia să se termine totul. S-a încercat chiar și mutarea slujbei din Biserica Mănăstirii Cotroceni pe care chiar Ion Iliescu a reclădit-o, dar nu s-a mai putut din cauza timpului scurt rămas.

La televizor, în schimb, s-a văzut bine.

Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” al Armatei a „salvat” funeraliile de stat ale primului președinte post decembrist al României.

La final, Nina Iliescu, soția fostului președinte, a mulțumit tuturor celor care i-au fost aproape. Și au îngrijit…“doliul inimii” sale.

