„Gata cu răbdarea! Gata cu iluziile! Dacă escaladezi, plătești!”. Țara care a acuzat Rusia, la ONU, că nu poate trăi în pace cu nimeni

23 sept. 2025, 09:57, Actualitate
Țara care a acuzat Rusia, la ONU, că nu poate trăi în pace cu nimeni

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite se anunță a fi una dintre cele mai tensionate din istoria întâlnirilor ținute la New York. Iar Rusia, la fel ca-n ultimii ani, ține capul de afiș și în 2025, după ce a violat spațiul aerian al statelor est-europene în ultimele zile, conform declarațiilor oficiale.

Luni, în cadrul unei reuniuni ONU, ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a acuzat Federația Rusă că nu poate trăi în pace cu nimeni.

„Nu vă pasă deloc de dreptul internațional”

Mai mult, Sikorski i-a amenințat pe Vladimir Putin și apropiații săi că vor plăti prețul escaladării din ultimele zile.

„Știm că nu vă pasă deloc de dreptul internațional. Nu puteți trăi în pace cu nimeni. Naționalismul vostru bolnav este doar o sete de dominație. Dar să vă rămână bine în minte: era imperiilor s-a sfârșit! A voastră nu se va mai întoarce.

Fiecare dronă care vă lovește, lansată de eroii Forțelor Armate ale Ucrainei, Dumnezeu să-i binecuvânteze, apropie acea zi!

Acesta a fost un avertisment, iar Polonia nu blufează. NATO nu mai blufează. Dacă escaladezi, plătești! Gata cu răbdarea! Gata cu iluziile! Polonia nu este țara pe care o credeți voi. De data aceasta, ripostăm, așa cum am făcut-o de multe ori în istorie cu Rusia”, a transmis Radosław Sikorski.

Premierul Donald Tusk, puțin mai rezervat

Totuși, tonul exaltat al ministrului Sikorski contrastează puternic cu cel al șefului său, premierul Donald Tusk, care s-a ferit să amenințe fățiș Federația Rusă. În schimb, Tusk a reamintit că Polonia are nevoie de ajutorul tuturor statelor NATO, dar cu trimitere în primul rând la SUA, pentru a face față escaladării situației.

Vorbind la o conferință de presă, premierul polonez a admis că o măsură atât de drastică precum doborârea unui avion de luptă rusesc – așa cum cere președintele Cehiei, Petr Pavel, fost general activ în cadrul NATO – ar putea conduce la „o fază foarte acută a conflictului”. Din acest motiv, crede Tusk, o astfel de decizie ar putea fi luată numai după ce va exista certitudinea absolută că „nu suntem singuri”.

„Vom lua decizia de a doborî obiecte în zbor atunci când acestea încalcă teritoriul nostru și survolează Polonia, nu există absolut nicio discuție despre aceasta.

Însă, când avem de-a face cu situații care nu sunt deplin clare – cum a fost zborul recent al unor avioane de vânătoare rusești deasupra platformei Petrobaltic, dar fără să fi fost vreo încălcare, întrucât acolo nu sunt apele noastre teritoriale – trebuie să ne gândim de două ori înainte de a decide asupra unor acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a transmis Donald Tusk.

Mai mult, premierul Poloniei a insistat: „Trebuie să fiu absolut sigur că toți aliații vor trata această situație exact la fel ca noi”, înainte de a lovi avioanele rusești.

