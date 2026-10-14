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George Simion anunță că AUR nu dă niciun vot Guvernului Luca Niculescu

George Simion anunță că AUR nu dă niciun vot Guvernului Luca Niculescu
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Liderul AUR, George Simion, lansează un nou atac la adresa PSD, pe care îl acuză că a ajuns la o înțelegere politică cu Ilie Bolojan, după cinci luni de criză.

Simion susține că social-democrații sunt pregătiți să voteze același Guvern și anunță că parlamentarii AUR nu vor acorda niciun vot pentru învestirea noului Executiv. George Simion a reacționat printr-un mesaj public la evoluțiile negocierilor pentru formarea noului Guvern, acuzând PSD că și-a schimbat poziția față de Ilie Bolojan.

Președintele AUR susține că, după luni de instabilitate politică, social-democrații ar fi decis să susțină o formulă guvernamentală pe care anterior au criticat-o.

”După cinci luni de haos, PSD se împacă cu Ilie Bolojan. Vor vota același guvern și continuă prigoana împotriva românilor!”, a transmis George Simion.

George Simion: ”Niciun vot de la AUR”

Liderul AUR a exclus susținerea parlamentară a noului Executiv, anunțând că formațiunea sa nu va contribui la învestirea acestuia. ”Niciun vot de la AUR”, a precizat Simion.

Mesajul lui George Simion vine în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare capabile să susțină noul Guvern.

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