George Simion anunță că AUR nu dă niciun vot Guvernului Luca Niculescu

Liderul AUR, George Simion, lansează un nou atac la adresa PSD, pe care îl acuză că a ajuns la o înțelegere politică cu Ilie Bolojan, după cinci luni de criză.

Simion susține că social-democrații sunt pregătiți să voteze același Guvern și anunță că parlamentarii AUR nu vor acorda niciun vot pentru învestirea noului Executiv. George Simion a reacționat printr-un mesaj public la evoluțiile negocierilor pentru formarea noului Guvern, acuzând PSD că și-a schimbat poziția față de Ilie Bolojan.

Președintele AUR susține că, după luni de instabilitate politică, social-democrații ar fi decis să susțină o formulă guvernamentală pe care anterior au criticat-o.

”După cinci luni de haos, PSD se împacă cu Ilie Bolojan. Vor vota același guvern și continuă prigoana împotriva românilor!”, a transmis George Simion.

George Simion: ”Niciun vot de la AUR”

Liderul AUR a exclus susținerea parlamentară a noului Executiv, anunțând că formațiunea sa nu va contribui la învestirea acestuia. ”Niciun vot de la AUR”, a precizat Simion.



Mesajul lui George Simion vine în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare capabile să susțină noul Guvern.