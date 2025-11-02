Prima pagină » Actualitate » George Simion critică dur participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „În alte vremuri, ar fi fost suspendat imediat”

02 nov. 2025, 18:56, Actualitate
George Simion a lansat un atac la adresa președintelui Nicușor Dan după ce acesta a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei.

„În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicuşor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susţinând un candidat în campania electorală de la Bucureşti, ceea ce este total imoral, total neconstituţional, total în afara fişei postului său. Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea”, a declarat George Simion la Alexandria, unde a participat la Conferința județeană pentru alegerea conducerii filialei AUR Teleorman.

George Simion nu s-a limitat doar la un atac asupra președintelui, ci a lansat critici și către actuala guvernare a României,

„Ei s-au ridicat pe hoţie, pe minciună şi prin manipulare. În timp ce noi vorbeam cu poporul, ei vorbeau cu Ursula şi cu Macron. PSD este la guvernare cu USR, nu cu AUR. Nu vom putea construi nimic dacă nu vom curăţa mizeria de la vârful statului. (…) România îşi construieşte propriul drum şi îi chemăm pe toţi românii să vină alături de noi. Această ţară nu se mai salvează din Parlament, ci din fiecare judeţ, din fiecare casă, din fiecare inimă care crede în ea”, a spus George Simion.

