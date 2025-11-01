Liderul AUR, George Simion, a declarat sâmbătă că se simte în pericol, după ce sediul partidului a fost vandalizat. Acesta a precizat că rivalii săi „pun mâna pe gloanțe și trag” atunci „când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice”.

George Simion susține că va avea parte de protecție din partea SPP.

„Lăsând Statele Unite, unde au vrut să îl împuște și să îl asasineze de mai multe ori pe președintele Trump, foarte aproape de noi premierul slovac a fost împușcat. Adversarii noștri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanțe și trag. Ei nu acceptă democrația – și în România am văzut asta”, a declarat Simion, sâmbătă, la conferința județeană de alegeri a AUR Argeș.

George Simion: „Voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază și Protecție”

George Simion i-a criticat dur pe deputatul PNL Alexandru Muraru, pe fratele său, Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington, dar și pe Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului.

„Acest Alexandru Muraru, acest Andrei Muraru, acest Vasile Bănescu, pentru o scurtă perioadă, nefericită perioadă, purtător de cuvânt al Patriarhiei, am să le dau o veste proastă: vom cere tuturor instituțiilor din România să își facă datoria și, de mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază și Protecție. Ghinion, cum ar spune unii și alții”, a mai declarat George Simion.

„De la Washington, din luna februarie, li s-a transmis netrebnicilor noștri să fie retras acest Muraru”

Liderul AUR a precizat despre Vasile Bănescu, care îl ironizase pentru că a solicitat paza SPP-ului, că este un „anti român” care „și-a găsit un culcuș cald și cenzurează opiniile, atât de la televiziuni, cât și pe internet, la Consiliul Național al Audiovizualului”.

George Simion l-a numit „păduche” pe deputatul PNL Alexandru Muraru, care ceruse să nu îi fie acceptată cererea de a avea protecție din partea SPP.

„«Păduchele» și cu fratele lui din Statele Unite, apropo, se miră unii de ce pleacă soldații americani din România. Păi, de la Washington, din luna februarie, li s-a transmis netrebnicilor noștri să fie retras acest Muraru. E 1 noiembrie, nu s-a întâmplat nimic și voi vreți să avem parteneriat strategic, voi vreți să beneficiați de faptul că ați pus și ați distrus aproape Armata Română, nu se poate!”, a continuat liderul AUR.

