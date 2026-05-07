Soluția AUR pentru Azomureș va fi implementată! După combinatul de la Târgu Mureș, AUR prezintă planul pentru CE Oltenia

Soluția prezentată de AUR pentru salvarea și repornirea combinatului Azomureș intră în linie dreaptă pentru a fi pusă în practică. La aproape două săptămâni după ce AUR a prezentat public planul concret prin care Romgaz să se implice direct în reluarea activității combinatului, compania de stat a anunțat un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a Azomureș.

Este confirmarea că soluția propusă de AUR a fost una corectă și fezabilă, care poate readuce în funcțiune o capacitate industrială strategică, poate reduce dependența României de importuri și poate valorifica, în sfârșit, resursele naturale ale țării în interes național.

Acest moment reprezintă mai mult decât o decizie economică punctuală. Este dovada că atunci când există voință politică și o viziune orientată spre producție, România poate găsi rapid soluții pentru marile sale blocaje industriale.

Azomureș nu este doar un combinat chimic, ci reprezintă o verigă strategică pentru agricultura românească, pentru securitatea alimentară și pentru modul în care statul român își valorifică propriile resurse.

AUR a arătat încă din luna aprilie că Romgaz dispune de capacitatea financiară necesară, peste 5 miliarde de lei în depozite și aproximativ 1,5 miliarde de lei în numerar, pentru a deveni actorul principal în repornirea combinatului. Totodată, am prezentat și mecanismul prin care acest lucru poate fi realizat.

Prin acordul anunțat acum, vedem că soluția propusă de AUR este cea care începe să fie aplicată. Este o confirmare că România are nevoie de politici economice bazate pe realism, pe valorificarea resurselor proprii și pe decizii luate în interesul economiei naționale, nu de amânări nesfârșite și blocaje administrative. Iar Azomureș este doar primul pas.

Astăzi, AUR prezintă și soluția pentru Complexul Energetic Oltenia. Primul pas esențial este oprirea procesului de decarbonizare până când vom reuși să asigurăm o ofertă flexibilă de energie pe piață. În al doilea rând, vorbim despre crearea unui holding compus din Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica și Hidroelectrica, care să poată să vândă energia la un preț mai echilibrat decât prețul marginal pe care îl are astăzi, din motive administrative, Complexul Energetic Oltenia.

Problema acestei fuziuni și a holdingului care s-ar crea nu rezolvă singură problema prețului mare pe care îl are energia electrică, pentru că rămâne prețul marginal al energiei importate la orele de seară, dar este un pas necesar această fuziune.

