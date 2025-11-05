Prima pagină » Actualitate » George Simion, la pas cu Anca Alexandrescu în sectorul primarului Ciucu: „Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6”

Ruxandra Radulescu
05 nov. 2025, 13:39, Actualitate
Președintele AUR, George Simion, alături de candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, au mers în sectorul 6, al contracandidatului liberal, Ciprian Ciucu. Liderul AUR a lansat un apel către cetățeni în care i-a îndemnat să vină în piața Universității, sâmbătă 8 noiembrie pentru a strânge semnături pentru Anca Alexandrescu. 

George Simion a precizat despre sectorul lui Ciucu că arată mai degrabă ca „un ghetou” și a filmat blocurile, vechi, fără tencuială, și oameni nemulțumiți din sectorul 6.

„Vă promit, suntem în discuții cu oamenii. Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6. Oamenii de aici vor să locuiască într-o capitală europeană că la nivel de PIB, la nivel de buget suntem chiar peste Madrid.

Oamenii trăiesc în condițiile pe care le vedeți în spatele meu. O să fie alegeri decisive pe 7 decembrie. Eu până atunci, în București și în Buzău, împotriva lui Ciolacu, împotriva candidaților guvernării, o să stau zi de zi și îmi voi folosi toată imaginea, toată puterea, toată infrastructura Alianței pentru Unirea Românilor ca să ajungem peste tot”, a transmis Simion, în cadrul unui clip live pe Facebook.

„Dacă la București și Buzău nu se face schimbarea, pe 7 decembrie, România o să rămână așa”

„Dacă la București și Buzău nu se face schimbarea, pe 7 decembrie, România o să rămână în continuare așa. Pentru voi mai încolo e un bloc unde vin migranți ilegali și au parte de toate condițiile necesare. E o altă combinație a acestor primari de sector care și-au bătut joc de țară. Dacă întrebați pe oricine, toată lumea e mulțumită în sectorul 6 de Ciprian Ciucu. Nu. Situația este cea pe care o vedeți și nu e Bucureștiul așa cum îl prezintă ei. Îl imaginează”, a precizat Simion.

„Nenorociții nu vor două tururi, vor doar pentru ei și se joacă de-a reforma”

George Simion a criticat, de asemenea, faptul că alegerile electorale pentru Primăria Capitalei se desfășoară într-un singur tur.

„Bucureștiul are mari probleme și va ține de fiecare locuitor al Bucureștiului să nu-și vândă votul. Ține de fiecare dintre voi să luptăm că dacă nu, lăsăm și noi mâinile jos și renunțăm. Fac un apel Sâmbătă strângem semnături pentru candidatul pe care AUR îl susține la Primăria Bucureștiului sâmbătă, de dimineață până seara, pe 8 noiembrie.

Veniți să semnați pentru Anca Alexandrescu la statui, în Piața Universității, cu mic, cu mare. Veniți să vă dați semnătura pentru că ăsta este primul obstacol legal. Fiți alături de noi în această luptă. Buzău, București și unde se mai organizează alegeri, dacă vreți să facem schimbare, e într-un singur tur că nenorociții nu vor două tururi, nu vor 300 de parlamentari, vor doar pentru ei și se joacă de-a reforma. Ne vedem sâmbătă la strângerea de semnături și peste tot, în București și Buzău, pe stradă”, a declarat George Simion.

Foto: captură Facebook George Simion

