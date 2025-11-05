Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Anca Alexandrescu: „Eu vreau să fac ceva pentru BUCUREȘTI, nu pentru partid. Vreau să fac ceva, nu să primesc ordine”

Alexandra Anton Marinescu
05 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a transmis că intenționează să aducă la Primăria Capitalei oameni competenți, fără să țină cont de culoarea politică. Ea spune că scopul nu este să urmeze ordine de partid, ci să aducă ordine în administrația Bucureștiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Anca Alexandrescu a spus că vrea să formeze o echipă de profesioniști cu experiență reală. Dacă va câștiga alegerile, selecția specialiștilor va fi făcută în funcție de performanță.

„Voi aduce la primărie cei mai buni specialiști pentru București. Am și vorbit deja despre Dian Popescu împreună cu Petișor Peiu, domnul Gheorghe Piperea, chiar și Mihai Enache care a fost candidatul AUR care, atenție, a fost la mine în emisiune, avea un program perfect, foarte bun. Cei care sunt cei mai buni pe domeniul respectiv vor avea ușa deschisă la mine. Pentru că eu vreau să fac ceva pentru București, nu pentru partid. Eu nu mă duc acolo să primesc ordine, mă duc acolo să fac ordine.”, afirmă Anca Alexandrescu.

„Dar și asta este un ordin, să nu facă nimic”

Invitata l-a acuzat pe Nicușor Dan că nu a realizat Planul Urbanistic General al Capitalei, susținând că acest fapt servește intereselor mafiei imobiliare din București.

„Dar Nicușor Dan, independent, n-a primit ordine? Dar și asta este un ordin, să nu facă nimic. Planul Urbanistic General pe care nu l-a făcut e un ordin să nu-l facă tocmai pentru ca mafiile imobiliare din București să-și facă de cap în continuare.”, spune invitata.

