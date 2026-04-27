George Simion nu exclude alianța cu PSD: „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”

Olga Borșcevschi
George Simion nu exclude alianța cu PSD: „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”
Președintele AUR, George Simion, a declarat luni, într-o conferință de presă, că depunerea moțiunii de cenzură alături de PSD reprezintă doar primul pas într-un demers politic mai amplu, precizând că formațiunea sa este pregătită să susțină o viitoare structură de guvernare. „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”, a spus liderul AUR.

AUR, pregătit de guvernare

Simion a fost întrebat dacă acesta este primul pas pentru o viitoare guvernare alături de PSD și a explicat că AUR va susține o viitoare structură de guvernare, care poate asigura alegeri corecte.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor (…) Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a răspuns George Simion.

El a prezentat motivele pentru care AUR a ales să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Nu v-au spus că vor aduce sărăcia în România (…) Grija lor, chiar în acest moment, este cum să obținem mai mulți bani împrumut. Din ce îi vom plăti, din vânzarea la un preț mult mai mic decât cel meritat al activelor statului (…) Depunem această moțiune pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor. Domnul Bolojan, domnul Nicușor Dan sau vreun alt domn fără susținere populară și care și-au trădat alegătorii nu au dreptul să vândă Hidroelectrica”, a adăugat liderul AUR.

