Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni, într-o conferință de presă, că în trecut au existat tentative de racolare a parlamentarilor AUR, însă precizează că, în prezent, „nu s-a încercat corupere a parlamentarilor AUR”.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan, USR sau PNL a încercat să racoleze parlamentari AUR, George Simion a răspuns: „Bolojan nu este o entitate care să poarte discuții cu parlamentarii. Există niște formațiuni politice care și-au făcut calcule și au inițiat dialoguri cu cei ceilalți parlamentari. În urma acestor discuții rezultă o majoritate a parlamentarilor care depun o și votează o moțiune de cenzură. Mai departe, există fenomenul acesta de transfugi. Noi ne-am dori foarte mult ca să fie interzis traseismul parlamentar, pentru că oamenii nu l-au votat pe un individ sau altul”.

Simion a mai precizat că în 2021, când AUR a semnat o muțiune de cenzură  cu USR, PNL a încercat să cumpere prin anumite funcții un parlamentar AUR, oferind funcții în aparatul administrativ din Consiliul Județean Timiș.

„În momentul acesta au fost doar discuții exploratorii. Nu am cunoștință să fi fost oferte din acestea, pecuniare. Toată lumea le-a purtat în vederea viitoarelor guverne. Dar, din câte știu eu, s-a păstrat o anumită limită, nu s-a încercat corupere a parlamentarilor. Când va exista un caz de corupere a parlamentarilor, noi îl vom face public”, a susținut el.

Simion: „Avem un obiectiv comun cu PSD”

Întrebat dacă PSD a oferit ceva parlamentarilor AUR, Simion a răspuns că și social-democrații „au un interes ca să cadă Guvernul Bolojan”.

„Avem un obiectiv comun. Exista riscul existenței a două moțiuni de cenzură. Am vrut să fiu eficient în această acțiune parlamentară democratică și să nu existe două moțiuni. De aceea l-am însărcinat pe liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, pentru redactarea unei moțiuni comune. Mai departe nu există alianțe, viitoare posibilități de guvernare și toate aceste discuții se vor purta în pașii următori. Pasul numărul unu este ca moțiunea de cenzură să treacă un număr important de voturi”.

POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
POLITICĂ George Simion îl dă în judecată pe Fritz. Liderul USR a acuzat AUR că primește finanțări din Rusia
12:39
George Simion îl dă în judecată pe Fritz. Liderul USR a acuzat AUR că primește finanțări din Rusia
JUSTIȚIE Percheziții în Gorj într-un caz de piraterie digitală. În dosar sunt invocate legături indirecte cu persoane din sfera USR
12:34
Percheziții în Gorj într-un caz de piraterie digitală. În dosar sunt invocate legături indirecte cu persoane din sfera USR
EMISIUNI Comisar Narcis Vochin, despre violențele dintre grupurile de ultrași: „Un copil în scaun cu rotile, prins în mijlocul violențelor dintre galerii”
12:30
Comisar Narcis Vochin, despre violențele dintre grupurile de ultrași: „Un copil în scaun cu rotile, prins în mijlocul violențelor dintre galerii”
DECES Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani. S-a stins la doar o zi după aniversarea sa
12:04
Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani. S-a stins la doar o zi după aniversarea sa
FLASH NEWS Ce anunț a făcut George Simion despre suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Vom ajunge acolo!”
12:04
Ce anunț a făcut George Simion despre suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Vom ajunge acolo!”
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride ieftine în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
13:20
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
VIDEO Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
13:18
Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
FLASH NEWS Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
12:51
Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
FLASH NEWS Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”
12:47
Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”

