Președintele AUR, George Simion, a declarat luni, într-o conferință de presă, că în trecut au existat tentative de racolare a parlamentarilor AUR, însă precizează că, în prezent, „nu s-a încercat corupere a parlamentarilor AUR”.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan, USR sau PNL a încercat să racoleze parlamentari AUR, George Simion a răspuns: „Bolojan nu este o entitate care să poarte discuții cu parlamentarii. Există niște formațiuni politice care și-au făcut calcule și au inițiat dialoguri cu cei ceilalți parlamentari. În urma acestor discuții rezultă o majoritate a parlamentarilor care depun o și votează o moțiune de cenzură. Mai departe, există fenomenul acesta de transfugi. Noi ne-am dori foarte mult ca să fie interzis traseismul parlamentar, pentru că oamenii nu l-au votat pe un individ sau altul”.

Simion a mai precizat că în 2021, când AUR a semnat o muțiune de cenzură cu USR, PNL a încercat să cumpere prin anumite funcții un parlamentar AUR, oferind funcții în aparatul administrativ din Consiliul Județean Timiș.

„În momentul acesta au fost doar discuții exploratorii. Nu am cunoștință să fi fost oferte din acestea, pecuniare. Toată lumea le-a purtat în vederea viitoarelor guverne. Dar, din câte știu eu, s-a păstrat o anumită limită, nu s-a încercat corupere a parlamentarilor. Când va exista un caz de corupere a parlamentarilor, noi îl vom face public”, a susținut el.

Simion: „Avem un obiectiv comun cu PSD”

Întrebat dacă PSD a oferit ceva parlamentarilor AUR, Simion a răspuns că și social-democrații „au un interes ca să cadă Guvernul Bolojan”.

„Avem un obiectiv comun. Exista riscul existenței a două moțiuni de cenzură. Am vrut să fiu eficient în această acțiune parlamentară democratică și să nu existe două moțiuni. De aceea l-am însărcinat pe liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, pentru redactarea unei moțiuni comune. Mai departe nu există alianțe, viitoare posibilități de guvernare și toate aceste discuții se vor purta în pașii următori. Pasul numărul unu este ca moțiunea de cenzură să treacă un număr important de voturi”.

