George Simion: „Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Să voteze și demiterea Ursulei”

George Simion a venit cu o reacție după decizia Parlamentului European de a solicita Curții Europene de Justiție evaluarea acordului UE-Mercosur dacă este conform cu tratatele Uniunii Europene. Liderul AUR a mărit miza și a cerut chiar demiterea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Reacția lui George Simion după decizia Parlamentului European

„Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Nu e de ajuns: să voteze demiterea Ursulei!”, a spus George Simion

Parlamentul European a cerut o analiză a acordului Mecorsur pentru a vedea dacă este compatibil cu tratatele Uniunii Europene.

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur va fi trimis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această decizie luată la limită ar putea întârzia aplicarea acordului cu până la doi ani.

Vot în plenul Parlamentului European

Rezoluția a fost adoptată cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri, dintr-un total de 669 de eurodeputați prezenți la vot. O a doua rezoluție, care solicita de asemenea un aviz juridic din partea Curții Europene de Justiție, a fost respinsă categoric, cu 402 voturi împotrivă. Votul a avut loc într-un context tensionat, pe fondul protestelor fermierilor din mai multe state membre, care s-au adunat în fața Parlamentului European pentru a pune presiune asupra eurodeputaților.

