Prima pagină » Actualitate » George Simion redă „adevăratul mesaj de la Bolojan către primari”, dacă premierul ar fi exersat sinceritatea

Luiza Dobrescu
15 aug. 2025, 08:32, Actualitate
Mai în glumă, mai în serios, liderul AUR-George Simion, îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan, printr-o postare pe facebook, că a fost prezent la momentul în care  erau „supracontractate” proiectele PNRR sau Anghel Saligny și nu a făcut nimic ca să împiedice colapsul financiar pe care, acum, vrea să-l repare supraimpozitând munca cinstită. 

Înainte de ședința cu reprezentanții asociațiilor de comune și de municipii din România, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj edililor în care le spunea că țara nu mai are capacitatea financiară să susțină toate proiectele contractate prin PNRR și Anghel Saligny.

George Simion face un exercițiu de imaginație, în scris, și redă cum ar arăta „adevăratul mesaj de la Bolojan către primari”, dacă premierul ar exersa și sinceritatea, având în vedere că a fost parte a evenimentelor premergătoare situației pe care o anunță acum.

„Dragă Lia Olguța Vasilescu (PSD- președinte AMR) , dragă Emil Boc (PNL- președinte executiv AMR), dragi prim-vicepreședinți AMR (Ionuț Pucheanu și Ciprian Ciucu), dragi vicepreședinți AMR (inclusiv Florin Birta- urmașul meu de la Oradea),

Din respect pentru mandatele doamnei von der Leyen și ale domnilor Macron și Dan, fac următoarele precizări:

1.Împreună cu foștii noștri președinți de partide Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Hunor Kelemen am decis, în 2022 și 2023, să semnăm contracte în PNRR cu 20 de miliarde de euro mai scumpe decât banii pe care îi aveam. Adică am semnat de două ori mai multe contracte decât aveam dreptul. Inclusiv eu, în calitate de președinte de Consiliu Județean. Noi, liderii partidelor din coaliție , am semnat aceste contracte cu oamenii noștri, pe care noi i-am numit secretari de stat, directori și miniștri. În baza acestor contracte am câștigat , împreună, majoritatea după alegerile locale (comasate) din 9 iunie 2024 și după alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. Prezența mea în fotoliul de Prim-Ministru se datorează, în primul rând, „supracontractării” cu 20 de miliarde de euro a proiectelor din PNRR, apoi proiectelor din programul Anghel Saligny, din transporturi , sănătate și de la CNI. Ca să fiu sincer, probabil că și prețurile pe care le-am acceptat în aceste contracte sunt ușor umflate, uneori chiar duble dar trebuie să înțelegeți și voi că avem de plătit înapoi donațiile misterioase făcute unui candidat sau altuia.

Așa că azi am decis ca voi să fiți sacrificați: pentru a rămâne eu prim-ministru, aceste proiecte trebuie oprite și triate de către guvernul din care fac parte majoritatea miniștrilor care au semnat aceste contracte”, scrie George Simion pe pagina sa.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan certa Guvernul în 2022: „Nu vă atingeți de pilonul 2!”. În 2025 s-a răzgândit

Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor

