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George Simion insistă cu suspendarea lui Nicușor Dan: „Blochează Țara!”

George Simion insistă cu suspendarea lui Nicușor Dan:
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George Simion a revenit pe Facebook cu ideea suspendării lui Nicușor Dan din funcție. Liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor susține că președintele „blochează țara”. Vă reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, liderul AUR punea presiune pe PSD pentru suspendarea șefului statului.

În data de 6 octombrie, George Simion lansa pe Facebook un îndemn către social-democrați pentru suspendarea din funcție a lui Nicușor Dan. Mesajul liderului AUR venea după ce a refuzat consultările de la Cotroceni și desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Acum, la câteva zile distanță, liderul AUR a revenit cu mesajul legat de suspendarea președintelui.

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Mesajul lui George Simion. Sursă foto: Facebook

„Nicușor Dan blochează Țara!! Trebuie demis! Am înțeles poziția lui Grindeanu, nici nu aveam așteptări… să le mulțumiți lui Grindeanu și lui Bolojan pentru ce va urma”, a notat George Simion pe Facebook.

Altfel, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu susține suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul social-democrat spune că șeful statului nu a încălcat Constituția, în ciuda nemulțumirilor legate de desemnarea lui Luca Niculescu ca premier. Poziția PSD vine în contextul în care AUR încearcă să obțină semnături de la parlamentarii social-democrați pentru suspendare.

George Simion a anunțat că partidul nu va vota Guvernul Niculescu

Pe 5 octombrie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României. George Simion a criticat desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Liderul AUR a anunțat că partidul său nu va vota în Parlament învestirea noului Guvern.

Ce spune Constituția față de suspendarea unui președinte

Suspendarea președintelui poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre parlamentari, dacă sunt invocate încălcări grave ale Constituției. Curtea Constituțională trebuie consultată înainte de vot. De asemenea, suspendarea necesită votul majorității parlamentarilor. Dacă este aprobată, referendumul pentru demitere trebuie organizat în cel mult 30 de zile.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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