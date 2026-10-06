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George Simion pune presiune pe PSD pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Îndemnul liderului AUR pentru social-democrați

George Simion pune presiune pe PSD pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Îndemnul liderului AUR pentru social-democrați
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George Simion a lansat, pe rețelele de socializare, un îndemn către social-democrați pentru suspendarea din funcție a lui Nicușor Dan. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor a menționat în mesaj că marți, 6 octombrie, va înmâna parlamentarilor PSD un tabel pentru semnături.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a notat George Simion pe Facebook.

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Mesajul lui George Simion. Sursă foto: Facebook

Liderul AUR le cere susținătorilor să îi îndemne pe social-democrați să semneze. Mesajul vine după ce George Simion a refuzat consultările de la Cotroceni și desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

În mesajul notat pe Facebook, liderul AUR George Simion a făcut un apel pentru strângerea semnăturilor, fără să precizeze câți parlamentari susțin inițiativa. Nu există informații că PSD ar fi acceptat demersul. Vă reamintim că AUR și PSD au votat împreună, în mai 2026, moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

George Simion a anunțat că partidul nu va vota Guvernul Niculescu

Ieri, Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier al României. Fostul ambasador al României la Paris este a patra propunere a președintelui pentru această funcție. Înaintea sa, Nicușor Dan i-a nominalizat pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre încercări nu a dus la formarea unui guvern cu puteri depline.

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu, diplomat, un om care are ca meserie să administreze pozitiv. În această calitate, a lucrat cu instituțiile statului român și a făcut o muncă de patru ani care a dus la tot ceea ce ține de OCDE”, a spus președintele României Nicușor Dan.

Printre liderii politici care au avut o primă reacție, după nominalizarea făcut de Nicușor Dan, s-a aflat și George Simion. Liderul AUR a criticat desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. El a spus că partidul nu va vota în Parlament pentru noul premier desemnat.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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