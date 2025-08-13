Germania preia preia misiunea de Poliţie Aeriană la baza militară Mihail Kogălniceanu

Detaşamentul Forţelor Aeriene Germane preia misiunea de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud la baza militară Mihail Kogălniceanu, anunță Ambasada Germaniei în București, într-un comunicat de presă, preluat de G4Media. Cinci avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 170 de soldaţi vor fi dislocați în România.

„În total, Forţele Aeriene Germane participă la această misiune cu 5 avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 170 de soldaţi. Germania sprijină astfel pentru a patra oară aliatul său apropiat, România, în cadrul misiunii NATO eAPS de asigurare a supravegherii spaţiului aerian pe flancul sud-estic al Alianţei”, precizează ambasada.

„Salut cu căldură detaşamentul german desfăşurat în România. Prin participarea, din nou, cu cinci avioane de luptă Eurofighter la misiunea de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud, transmitem partenerului nostru apropiat şi aliatului România, precum şi aliaţilor noştri din NATO un mesaj ferm în domeniul politicii de securitate.

Vom contribui împreună la securizarea teritoriului Alianţei. Mulţumesc soldaţilor germani pentru angajamentul lor important în cadrul misiunii NATO eAPS în România şi partenerilor noştri români pentru ospitalitatea lor şi pentru colaborarea excelentă”, a transmis însărcinatul cu afaceri al Germaniei, Markus Teglas.

