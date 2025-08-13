Prima pagină » Actualitate » Germania preia preia misiunea de Poliţie Aeriană la baza militară Mihail Kogălniceanu

Germania preia preia misiunea de Poliţie Aeriană la baza militară Mihail Kogălniceanu

Rene Pârșan
13 aug. 2025, 17:02, Actualitate
Germania preia preia misiunea de Poliţie Aeriană la baza militară Mihail Kogălniceanu
Sursa foto: Comandantul Contingentului eAPS

Detaşamentul Forţelor Aeriene Germane preia misiunea de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud la baza militară Mihail Kogălniceanu, anunță Ambasada Germaniei în București, într-un comunicat de presă, preluat de G4Media. Cinci avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 170 de soldaţi vor fi dislocați în România.

„În total, Forţele Aeriene Germane participă la această misiune cu 5 avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 170 de soldaţi. Germania sprijină astfel pentru a patra oară aliatul său apropiat, România, în cadrul misiunii NATO eAPS de asigurare a supravegherii spaţiului aerian pe flancul sud-estic al Alianţei”, precizează ambasada.

„Salut cu căldură detaşamentul german desfăşurat în România. Prin participarea, din nou, cu cinci avioane de luptă Eurofighter la misiunea de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud, transmitem partenerului nostru apropiat şi aliatului România, precum şi aliaţilor noştri din NATO un mesaj ferm în domeniul politicii de securitate.

Vom contribui împreună la securizarea teritoriului Alianţei. Mulţumesc soldaţilor germani pentru angajamentul lor important în cadrul misiunii NATO eAPS în România şi partenerilor noştri români pentru ospitalitatea lor şi pentru colaborarea excelentă”, a transmis însărcinatul cu afaceri al Germaniei, Markus Teglas.

Recomandarea autorului: Gen. Ben Hodges: „Dacă SUA se retrag de la Baza Mihail Kogălniceanu ar rămâne un gol imens. Este cel mai bun loc de la Marea Neagră”

Citește și

ACTUALITATE Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
18:51
Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
ACTUALITATE La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
18:26
La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
18:21
Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
ACTUALITATE Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
18:04
Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
VIDEO George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
17:44
George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
ACTUALITATE Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
17:43
Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
Mediafax
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Vești importante pentru români! Nazare anunţă o taxă nouă pentru coletele de la Shein sau Temu
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Raportul Departamentului de Stat al SUA nu critică CCR. Cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Ce este Discul lui Sabu, misterioasa sculptură egipteană circulară