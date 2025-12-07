Gheorghe Nețoiu, declarații după ieșirea de la vot: „Alegerile au fost puse intenționat în mijlocul iernii. Nu respectă legea”

Candidatul independent, Gheorghe Nețoiu, a criticat modul în care au fost organizate alegerile pentru Primăria Capitalei și a spus că politicienii „nu au respectat legea” , dar și că Bucureștiul a ajuns „cel mai greu oraș din România”, după decenii de administrație slabă.

Nețoiu a lansat un mesaj dur duminică, imediat după ce și-a exprimat votul pentru Primăria Capitalei. Acesta a spus că actualele alegeri „nu respectă legea” pentru că ar fi trebuit organizate la trei luni după vacantarea postului.

„A trecut un an de la anularea alegerilor și vedem că legea nu se mai respectă. Aceste alegeri trebuiau făcute primăvara. Le-au pus acum, în iarnă, tocmai când oamenii au necazuri și e cel mai greu să ajungi la urne. Tocmai de asta, bucureștenii trebuie să iasă la vot, să dea un semn,” a spus acesta.

Acesta l-a criticat și pe Nicușor Dan, pe care îl acuză că „nu a făcut nimic în 5 ani jumate”.

„Se luptă cu mafia imobiliară doar din vorbe. Nu a mers pe șantiere, nu a verificat lucrările. Vorbește despre proiecte mari, dar nu l-a început nici pe cel de la ELCEN. Bucureștenii trebuie să-și ia soarta în mâini și să voteze pentru cineva care chiar a făcut ceva în viață.”

