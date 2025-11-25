Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin Muncaciu se luptă pentru conducerea Consiliului Național de Conducere

Timp de trei zile, cei de la AUR îşi vor da votul intern pentru alegerea conducerii CNC și a vicepreședinților de partid.

AUR derulează între 24–27 noiembrie votul intern pentru desemnarea conducerii Consiliului Național de Conducere și a vicepreședinților.

Pe lista pentru funcția de președinte al CNC se află Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin Muncaciu.

Pentru vicepreședinție candidează următorii membri: Andrei Gușă, Dumitrina Mitrea, Georgiana Teodorescu, Mugur Mihăescu, Silviu Gurlui, Nicolae Vlahu, Niculina Stelea, Ramona Bruynseels, Sorin Muncaciu, Gianina Șerban, Mihai Enache, Adrian Axinia, Ramona Lovin, Răzvan Biro, Valeriu Munteanu și Dan Tanasă.

Până acum au fost exprimate peste 3.700 de voturi pentru CNC și peste 4.480 pentru vicepreședinți.

