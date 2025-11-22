Prima pagină » Actualitate » Filiala judeţeană AUR Călăraşi şi-a ales liderul pe întuneric. De pe scenă, George Simion i-a acuzat pe „mafioţii locali” de sabotaj. Până la urmă, au luminat sala cu lanternele de la telefon

Luiza Dobrescu
22 nov. 2025, 21:22, Actualitate
„Ne-au tăiat lumina azi la Călărași! Așa de nebuni sunt mafioții locali. Continuăm, mâine la Târgu Mureș, pe 1 decembrie cu toții la Alba Iulia!” este mesajul cu care a încheiat ziua de sâmbătă liderul AUR, George Simion. 

Conferința județeană AUR Călărași a avut parte de un moment neaşteptat, în timp ce liderul George Simion îşi ţinea discursul în fața a sute de călărășeni. S-a oprit curentul în sală.

„În continuare o să vorbim pentru că vocea noastră nu poate fi redusă la tăcere”, a transmis Simion de pe scenă.

Momentele de nedumerire s-au risipit rapid când sutele de călărășeni prezenți în sală au aprins lanternele de la telefoanele mobile.

Rămaşi pe întuneric, cei de la AUR Călăraşi au aprins lanternele de la telefoane

George Simion și-a susținut în continuare discursul în fața celor prezenți și a afirmat că unitatea Alianței pentru Unirea Românilor nu poate fi clintită în ciuda tentativelor pe care sistemul încearcă să le pună la cale.

„Noi în continuare o să vorbim pentru că vocea noastră nu poate fi redusă la tăcere! Au încercat să ne amendeze, au încercat să anuleze alegeri, au încercat să ne denigreze și noi am rămas în picioare. Asta este politica de 35 de ani a PSD-ului și PNL-ului care își bate joc de români.

Nu vă imaginați în ce fel și chip în țara noastră un partid nou, tânăr, cum suntem noi, a încercat să fie împiedicat. Jumătate de an avem controale de la Curtea de Conturi și de la Autoritatea Electorală Permanentă că poate, poate tot vor găsi ei ceva. Nu au găsit nimic și încearcă să ne oprească”, a afirmat președintele AUR.

George Simion acuză „mafioţii locali” pentru faptul că sala a rămas în pană de curent.

„Ne-au tăiat lumina azi la Călăraşi. Aşa de nebuni sunt mafioţii locali. Continuăm mâine la Târgu Mureş”, a transmis George Simion într-un video postat pe pagina sa de facebook.

În urma voturilor exprimate pentru noua conducere a filialei județene AUR Călărași, deputatul Dragoș Coman a fost ales noul președinte al organizației, cu 447 de voturi.

Aproape 70 de milioane de euro! Atât au cheltuit prezidențiabilii în 2024 și 2025, din banii românilor, pe campanii. 25 de milioane de euro au costat doar campaniile electorale la Președinție, cu rezultate anulate. George Simion, Nicușor Dan și Cristian Te

rheș au pierdut milioane de euro din cauza neregulilor. Gândul publică în exclusivitate cifrele și sumele oficiale

Scandal în Parlament. AUR părăsește sala, după ce George Simion i-a îndemnat pe primari să se dezică de coaliție: „Deziceți-vă public”

