Gigantul din industria auto de lux care oferă până la 500.000 de euro angajaților care DEMISIONEAZĂ voluntar. Mii de oameni au acceptat deja oferta

Criza financiară, dar și înlocuirea angajaților cu inteligența artificială a ajuns acum să afecteze una dintre cele mai cunoscute companii din industria autoturismelor de lux. Constructorul a lansat unul dintre cele mai ample programe de plecări voluntare din istoria industriei auto europene, astfel că angajații care aleg să își încheie contractul pot primi compensații de până la 500.000 de euro. Deja peste 4.000 de persoane au acceptat deja oferta, dintr-un total de 40.000 de angajați vizați.

Mercedes-Benz a lansat programul „Next Level Performance”, o inițiativă uriașă de plecări voluntare, prin care angajații pot primi sume record dacă aleg să părăsească compania.

Potrivit publicației Handelsblatt, peste 4.000 de salariați au spus deja „da” ofertei, dintr-un total de 40.000 de persoane cărora li s-au trimis propuneri.

Scopul programului este reducerea costurilor și adaptarea structurii interne la provocările unei piețe auto în plină transformare.

„Este o măsură care ajută compania să se pregătească pentru vremuri mai dificile și să accelereze restructurarea departamentelor-cheie”, a explicat o sursă pentru presa germană.

Programul se adresează în principal angajaților din domeniile administrative, IT și zonele intermediare, care nu sunt implicați direct în producția de automobile.

Cum în Germania, personalul Mercedes este protejat de concedieri până în 2034, compania trebuie să ofere stimulente financiare consistente pentru a obține plecări voluntare. Astfel, compensațiile se stabilesc individual, în funcție de vârstă, vechime, poziție și salariu.

Spre exemplu, un manager de echipă de 55 de ani, cu 30 de ani vechime și un salariu lunar de 9.000 de euro, poate primi peste 500.000 de euro. În cazul unui simplu angajat cu o vârstă medie de 45 de ani, dar cu 20 de ani experiență și un venit de 7.500 de euro, acesta ar putea încasa aproximativ 300.000 de euro dacă își dă demisia.

Mercedes vrea să reducă costurile cu 5 miliarde de euro până în 2027

Planul de restructurare, în valoare de 5 miliarde de euro, are termen de finalizare în 2027 și urmărește eficientizarea proceselor interne și reducerea cheltuielilor fără concedieri forțate. Mercedes-Benz susține că strategia va contribui la menținerea moralului ridicat al angajaților rămași și la susținerea tranziției către producția de mașini electrice.

Cu toate acestea, experții avertizează că plecarea simultană a mii de angajați experimentați poate duce la pierderea unor cunoștințe esențiale pentru companie, mai ales în departamentele de cercetare și dezvoltare. Programul de plecări voluntare este valabil până la sfârșitul lunii martie 2026.

Ola Kallenius, președintele grupului Mercedes-Benz, a explicat că obiectivul companiei este să găsească un echilibru între adaptarea la piața electrică și menținerea profitabilității.

„În loc să fie penalizați producătorii pentru neatingerea obiectivelor privind emisiile, o cale mai bună ar fi modelarea treptată a pieței prin stimulente economice”, a declarat Källenius.

Totuși, el recunoaște că viitorul industriei auto este unul „zero emisii”, iar Mercedes-Benz investește masiv în electrificare și producția de modele full-electric.

Mercedes investește și în România

În paralel cu restructurările din Germania, Mercedes-Benz a inaugurat recent, pe 13 octombrie 2025, la Sebeș, o nouă linie de producție destinată exclusiv propulsoarelor electrice pentru modelul GLC.

Investiția, de peste 100 de milioane de euro, a dus la crearea a 500 de noi locuri de muncă la subsidiara Star Assembly, ridicând numărul total al angajaților de pe platforma din Sebeș la peste 2.600.