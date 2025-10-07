Prima pagină » Sport » Gigi Becali, „consultant” pentru Universitatea Craiova. „Băi, taci din gură, acum vorbesc eu”

07 oct. 2025, 20:19, Sport
Gigi Becali spune că la Universitatea Craiova patronul Mihai Rotaru nu se bagă în decizii tactice, așa cum se întâmplă la FCSB.

Mirel Rădoi e antrenorul care a dus echipa olteană într-o competiție europeană după mulți ani de pauză, oltenii jucând în Conference League.

FCSB a învins recent Universitatea Craiova, 1-0, formația din Bănie fiind acum pe locul trei în Superliga.

Gigi Becali știe ce se întâmplă la Universitatea Craiova

„Stăpânul e stăpân, el trebuie să primească raportul. Nu știu ce faci, dar îmi dai raportul. Eu așa lucrez. Cine lucrează la mine, trebuie să-și facă meseria și să dea raportul. N-are probleme cu familia, cu copiii, cu nimic, dar trebuie să dea raportul. Am vorbit la modul general. Să vorbim acum la modul particular de Craiova, făcând abstracție că sunt în fotbal, ca un consultant.

Mirel de ce nu dă raportul? Pentru că știe mai bine decât stăpânul! Stăpânul lui era până acum la coada clasamentului, nu era în Europa, iar acum e pe primul loc și în Europa. «Băi, taci din gură, acum vorbesc eu». Dacă aș avea și eu unul așa… L-aș lăsa! Dar nu am! «Te-am băgat în cupele europene, închide gura! Nu ai văzut în 10 ani Europa, taci din gură».

Asta e situația, nu că e finul meu. Unde greșește, greșește. Rădoi se pricepe de 100 de ori mai bine la fotbal decât Rotaru. Omul a venit și a dus o echipă care n-a visat niciodată la așa ceva în Conference League. Pe Mihai (n.r.- Rotaru) nu l-am jignit cu nimic, el e om cuminte. Stai cuminte în banca ta, a venit Mirel și ți-a băgat 5 milioane în buzunar. Nu e adevărul?

A fost vreodată Craiova în vreo conferință de presă (n.r.- Conference League)? A venit Mirel și a băgat-o în Conferința League. Eu nu mă pricep nici măcar 1% ca Charalambous. Dar eu stăpânesc. Nu o să înțelegeți voi lucrurile astea. La mine e altceva. La modul general, stăpânul stăpânește. La modul particular, Mirel e stăpânul. Eu știu mai mult fotbal decât el (n.r.- râde în hohote).

Mirel are și el o problemă, dar e greu de rezolvat. Asta se rezolvă cu experiența. Dacă tu, Craiova, și tu, Mirel Rădoi, le spui jucătorilor: Avem 14 puncte, intrați și pierdeți meciul, nu mă supăr. Pentru că echipa trebuia să joace dezinvolt. Cum să te fac țăndări? Tu ai 14 puncte, tu trebuie să joci la distracție. El are o problemă de mentalitate”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

