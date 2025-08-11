Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”

11 aug. 2025, 10:38, Sport
Cum era și de așteptat, înfrângerea surprinzătoare suferită de FCSB pe teren propriu în fața Unirii Slobozia (scor 0-1) a provocat o reacție dură din partea patronului Gigi Becali. Imediat după meci, latifundiarul din Pipera a criticat deschis jocul echipei, acuzând lipsa de inspirație a unor jucători.

De asemenea, el a recunoscut și câteva dintre erorile făcute la alcătuirea echipei.

„Am greșit”

Printre cei puși la colț de Becali s-a numărat și mijlocașul Mihai Lixandru, despre care finanțatorul campioanei afirmă că nu trebuia titularizat:

„Trebuie să nu mai fac greșeli. Când îl bagi pe Lixandru titular, e o greșeală mare! Politic a mai încercat, s-a mai mișcat, dar nu este locul lui acolo. Politic își va reveni, Lixandru a fost problema în prima repriză, nu se dădea ora exactă de acolo. Până la urmă, am ajuns la concluzia că Chiricheș, așa cum este… Dacă nu ai pe cineva la centru să dirijeze jocul, nu iese. Tot Chiricheș e fotbalistul care să controleze jocul! Toma s-a zbătut, dar nu a avut cu cine să joace fotbal” – Gigi Becali

Referitor la prestația echipei, Gigi Becali admite că FCSB nu mai practică același fotbal ca-n sezonul precedent.

„Fotbalul așa este: nu se joacă de la 1-0 pentru adversari. Se joacă din momentul în care intri pe teren ca să câștigi meciul. Dacă intri pe teren și nu ești războinic din prima secundă, adică toată echipa să fie concentrată, și dacă nu ai soluții de pase… nu poți să joci doar în lateral, de la fundașul central în stânga sau în dreapta.

Trebuie să joci vertical, să se miște jucătorii pe teren ca să primească mingea. Eu nu mă apuc să cert echipa, pentru că avem un meci important joi. Cred că trebuie să-și dea seama că fotbalul, indiferent cu cine joci, se joacă din prima secundă. Nu trebuie să primești gol, să fii condus, și abia apoi să începi să joci fotbal.

Eu nu știu ce se întâmplă. Mă așteptam ca Tănase să rezolve meciul. M-am gândit că nu joacă în cupele europene și mă așteptam să-și asume responsabilitatea. Toate baloanele au fost la adversar. Nu mai vreau să critic echipa. Avem un meci foarte important joi. Ei au ajuns în situația asta, iar tot ei trebuie să o scoată la capăt.

E debandadă! Asta am jucat noi: fotbal-debandadă! Nu avem nicio scuză. Nu poți să pui Barcelona să joace cu Valladolid și să o bată Valladolid pe Barcelona! Există așa ceva? Acasă? Nu există! E debandadă! Or mai fi pierdut și ei, dar nu așa… cu o echipă de Divizia B”, a conchis Becali.

Elias Charalambous: „Nu am nicio explicație”

Fără reacție la conferința de presă a părut și antrenorul Elias Charalambous. El a declarat că nu își poate explica jocul slab prestat de formația sa, care continuă seria evoluțiilor dezamăgitoare din acest debut de campionat.

„Nu am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat astăzi. Am avut posesia, însă s-a întâmplat ceva la care nu te aștepți în fotbal. Nu am avut energia pe care o avem, de obicei, în astfel de meciuri. Am controlat, am pasat, însă am ajuns în ultima treime fără să avem claritate. Este un rezultat șocant, nu ne așteptam la așa ceva. Nu putem schimba nimic acum, s-a întâmplat.

Avem timp să recuperăm în campionat, însă trebuie să demonstrăm că putem. Avem șansa să trecem mai departe în cupele europene și vom vedea ce vom face în campionat. Uneori nu poți controla emoțiile jucătorilor, este ceva ce nu mi-am dorit să se întâmple. Poate că aveam partida europeană în minte, însă, dacă am făcut asta, este o greșeală”, a spus Charalambous.

„Uneori ai nevoie și de noroc în fotbal. Uneori poți avea noroc, alteori nu. Dacă avem ocazii și nu marcăm, poate este vorba de claritate. Este o problemă continuă în acest sezon și trebuie să-i găsim o rezolvare. Nu sunt îngrijorat de returul cu Drita, însă trebuie să găsim soluțiile pentru a câștiga partida. Nu vă pot spune motivele pentru care nu marcăm… ajungem acolo, dar nu reușim”, a completat tehnicianul FCSB.

