Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec pleacă de la FCSB. Omul de afaceri nu a fost mulțumit de atacantul de 35 de ani în partida cu Dinamo Zagreb, 4-1, din Europa League.

Denis Alibec va fi cedat la orice club care va plăti 200.000 de euro. În acest sezon a jucat 14 meciuri, a a marcat un gol și a dat două pase decisive.

FCSB are șase puncte după șapte etape în Europa League și șansele de a se califica în play-off sunt teoretice. Pe 29 ianuarie joacă ultimul meci al grupei, cu Fenerbahce. În campionat, echipa evoluează duminică în meciul cu CFR Cluj, iar formația roș-albastră e pe locul nouă în Superliga, cu 31 de puncte.

Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe. Nu mai are bărbăţie, dar fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos”

„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar la ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea. De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: «Băi Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!». Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători. Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB, îți dai seama? Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf”, a mai declarat Gigi Becali.