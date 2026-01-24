Prima pagină » Sport » Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”

Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”

24 ian. 2026, 09:50, Sport
Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”

Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec pleacă de la FCSB. Omul de afaceri nu a fost mulțumit de atacantul de 35 de ani în partida cu Dinamo Zagreb, 4-1, din Europa League.

Denis Alibec va fi cedat la orice club care va plăti 200.000 de euro. În acest sezon a jucat 14 meciuri, a a marcat un gol și a dat două pase decisive.

FCSB are șase puncte după șapte etape în Europa League și șansele de a se califica în play-off sunt teoretice. Pe 29 ianuarie joacă ultimul meci al grupei, cu Fenerbahce. În campionat, echipa evoluează duminică în meciul cu CFR Cluj, iar formația roș-albastră e pe locul nouă în Superliga, cu 31 de puncte.

Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe. Nu mai are bărbăţie, dar fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos”

„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar la ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea. De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: «Băi Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!». Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători. Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB, îți dai seama? Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf”, a mai declarat Gigi Becali.

Recomandarea video

Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Cancan.ro
Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu. O singură linguriță este suficientă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Un fost fizician de la Harvard crede că a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
ANALIZA de 10 În timp ce aliații Moscovei sunt în corzi, Putin tace. Cum poate fi explicată liniștea de la Kremlin
10:00
În timp ce aliații Moscovei sunt în corzi, Putin tace. Cum poate fi explicată liniștea de la Kremlin
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Spionarea aliaților, în special a SUA, a creat un spațiu necontrolat al serviciilor noastre”
09:30
Adrian Severin: „Spionarea aliaților, în special a SUA, a creat un spațiu necontrolat al serviciilor noastre”
CONTROVERSĂ Ce rămâne după participarea României la Davos? Prezența Oanei Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Trump. Burtiera din timpul emisiei pare să înfigă și ultimul cui în coșciugul relației România-SUA
09:18
Ce rămâne după participarea României la Davos? Prezența Oanei Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Trump. Burtiera din timpul emisiei pare să înfigă și ultimul cui în coșciugul relației România-SUA
FLASH NEWS Glume și reacții negative după ce Casa Albă a postat o poză, generată cu AI, cu Trump și un pinguin cu steagul SUA, la pas prin Groenlanda
09:01
Glume și reacții negative după ce Casa Albă a postat o poză, generată cu AI, cu Trump și un pinguin cu steagul SUA, la pas prin Groenlanda
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Partidele centrale nu reușesc să mai asigure stabilitate politică”
09:00
Adrian Năstase: „Partidele centrale nu reușesc să mai asigure stabilitate politică”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Carta ONU era un mod de a trece de la război la reguli”
08:30
Adrian Năstase: „Carta ONU era un mod de a trece de la război la reguli”

Cele mai noi

Trimite acest link pe