Prima pagină » Actualitate » Giulia Anghelescu, despre relația cu copiii săi. ”Cred că au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte”

Giulia Anghelescu, despre relația cu copiii săi. ”Cred că au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte”

20 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Giulia Anghelescu, despre relația cu copiii săi. ”Cred că au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte”
Galerie Foto 14
Giulia Anghelescu, despre relația cu copiii săi

Cântăreața Giulia Anghelescu, în vârstă de 40 de ani, a făcut declarații despre relația cu cei doi copii ai săi și educația pe care le-o oferă acestora.

Giulia Anghelescu este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz-ul românesc. Este căsătorită cu Vlad Huidu și au împreună doi copii simpatici, o fetiță, pe nume Sabina Antonia, și un băiețel, pe nume Eduard Mikael.

La emisiunea „Fericiți, nu perfecți”, moderată de Irina Gologan, Giulia Anghelescu a vorbit despre rolul de mamă și despre educația celor doi copii ai săi. Artista a mărturisit, printre altele, că deși este prietenă cu cei doi copii ai săi, consideră că e nevoie ca aceștia să aibă reguli pe care să le respecte.

Giulia Anghelescu, despre relația cu copiii săi. ”Dacă noi îi ținem în brațe și îi ferim de toate relele, vor ajunge ca adulți într-o societate care nu îi va menaja deloc”

”Trebuie să păstrăm un echilibru între parentingul cu care am crescut și cel nou. Nu cred că suntem capabili să îl accesăm în totalitate pe cel nou, nu avem cum, avem un altfel de bagaj în spate și atunci pentru cei care au avut o copilărie fericită, un mediu familial OK atunci când erau mici, lor o să le fie mai ușor. Nu vin cu un bagaj greu de dus în spate, ci cu lucruri pe care le-au învățat și o bază foarte bună. Deși îmi doresc să fiu cea mai bună prietenă a copiilor mei, știu că nu este sănătos pentru ei să fiu asta. Sunt prietena lor, sprijinul lor necondiționat, dar cred că au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte, să aibă încredere în forțele proprii, să cadă atunci când e de căzut ca să știe cum trebuie să se ridice. Nu pot să spun că sunt în totalitate de acord cu parentingul nou, pentru că viața nu e așa. Dacă noi îi ținem în brațe și îi ferim de toate relele, vor ajunge ca adulți într-o societate care nu îi va menaja deloc”, a declarat Giulia Anghelescu, potrivit libertatea.ro.

”Cât despre pedepse, mi-am dat seama cu timpul că nu prea funcționează. Nici măcar asta cu telefonul, în care le-am tăiat timpul la final de săptămână, nu i-a interesat. Și am zis că trebuie să găsim o altă soluție. Sunt de părere că, atunci când îți vin toți nervii, ca părinte, trebuie să-ți găsești puterea să te calmezi și răbdarea să explici de sute de ori până se înțelege de cealaltă parte a mesei. Încerc tot timpul să nu încep cu nu e bine că ai făcut, să nu încep cu o negație. Încerc să le zic de ce ar fi fost bine să facă altfel sau de ce au procedat greșit la momentul respectiv”, a mai spus artista.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
17:20
O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
REACȚIE Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
17:19
Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
NEWS ALERT Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
17:10
Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
ADMINISTRAȚIE Ciprian Ciucu amenință cu amenzi în masă pentru șoferii din București. Edilul anunță că sistemul de parcări din Capitală „este o glumă!”
16:55
Ciprian Ciucu amenință cu amenzi în masă pentru șoferii din București. Edilul anunță că sistemul de parcări din Capitală „este o glumă!”
VIDEO Schimbările climatice dau peste cap obiceiurile de reproducere ale pinguinilor. Care sunt cauzele punctuale ale fenomenului
16:44
Schimbările climatice dau peste cap obiceiurile de reproducere ale pinguinilor. Care sunt cauzele punctuale ale fenomenului
ACTUALITATE Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
16:28
Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită
Cancan.ro
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Nebuloasa Inelului ascunde o structură gigantică la interior, au descoperit astronomii
INFRASTRUCTURĂ Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”
18:04
Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”
NEWS ALERT La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”
17:40
La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”
FLASH NEWS Danemarca ripostează. Un fond de pensii danez vinde toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscuri asociate cu politicile lui Trump
17:40
Danemarca ripostează. Un fond de pensii danez vinde toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscuri asociate cu politicile lui Trump
ECONOMIE Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână
17:25
Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână
ACUZAȚII Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
17:24
Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
CONTROVERSĂ Noua lege din Polonia elimină cuvintele „soț” și „soție” din certificatele de căsătorie
17:16
Noua lege din Polonia elimină cuvintele „soț” și „soție” din certificatele de căsătorie

Cele mai noi

Trimite acest link pe