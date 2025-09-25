Prima pagină » Sport » Europa League, rezultate prima etapă. Ce au făcut adversarele FCSB, echipă ce intră joi în competiție

25 sept. 2025, 07:45, Sport
Dinamo Zagreb, Freiburg, AS Roma și Braga au câștigat meciurile de miercuri seara. Dinamo Zagreb a învins Fenerbahce, 3-1, în prima etapă Europa League, cele două fiind viitoare adversare ale FCSB.

FCSB va juca la anul cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în Croația) și cu Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Freiburg a trecut de FC Basel, o altă viitoare adversară a FCSB, 2-1. Ludogoreț Razgrad a învins pe Malmo FF, 2-1, iar AS Roma s-a impus cu OGC Nice, 2-1.

Sporting Braga a câștigat cu Feyenoord Rotterdam, 1-0, olandezii urmând a juca și ei cu FCSB la 11 decembrie, la București.

Steaua Roșie, care va juca și cu FCSB la 27 noiembrie, a remizat cu Celtic Glasgow, 1-1.

Rezultatele de miercuri:

FC Midtjylland – Sturm Graz 2-0
Au marcat: Oliver Christensen (autogol) 7, Ousmane Diao 89.

PAOK Salonic – Maccabi Tel Aviv 0-0

Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul 3-1
Au marcat: Dion Beljo 21, 51, Monsef Bakrar 90+5, respectiv Sebastian Szymanski 25.

Steaua Roșie Belgrad – Celtic Glasgow 1-1
Au marcat: Marko Arnautovic 65, respectiv Kelechi Iheanacho 56.

SC Freiburg – FC Basel 2-1
Au marcat: Patrick Osterhage 31, Maximilian Eggestein 57, respectiv Philip Otele 84.

Malmo FF – Ludogoreț Razgrad 1-2
Au marcat: Lasse Berg Johnsen 79, respectiv Petar Stanic 8 – penalty, Eric Bille 23.

OGC Nice – AS Roma 1-2
Au marcat: Terem Moffi 77 – penalty, respectiv Evan Ndicka 52, Gianluca Mancini 55.

Real Betis Sevilla – Nottingham Forest 2-2
Au marcat: Cedric Bakambu 15, Antony 85, respectiv Igor Jesus 18, 23.

Sporting Braga – Feyenoord Rotterdam 1-0
A marcat: Fran Navarro 79.

Joi se joacă: Lille – Brann Bergen, Go Ahead Eagles – FCSB (ambele de la 19:45), Aston Villa – Bologna, RB Salzburg – FC Porto, FC Utrecht – Olympique Lyon, Ferencvaros – Viktoria Plzen, Rangers – Genk, VfB Stuttgart – Celta Vigo, Young Boys Berna – Panathinaikos (toate de la ora 22:00).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor juca baraj de calificare în optimi.

Program FCSB Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, 25 septembrie, 19:45
Etapa 2: FCSB – Young Boys, 2 octombrie, 19:45
Etapa 3: FCSB – Bologna, 23 octombrie, 19:45
Etapa 4: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie, 19:45
Etapa 5: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie, 22:00
Etapa 6: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie, 22:00
Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, 22:00
Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie, 22:00

