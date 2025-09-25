Prima pagină » Social » O eroare dată de Google Maps și Waze a dus la amendarea mai multor șoferi. Limitele de viteză au fost indicate greșit

25 sept. 2025, 09:54, Social
O banală eroare de date din Google Maps și Waze a devenit o problemă gravă pentru șoferii din județul Laois, Irlanda. Actualizarea limitelor de viteză nu a fost implementată la timp în aplicațiile de navigație.

Amenzi usturătoare pentru șoferi din cauza unor erori la Google Maps și Waze

Waze, Google Maps

Foto: Profimedia Images

Autoritățile locale au decis reducerea limitelor de viteză de la 80 km/h la 60 km/h pe anumite porțiuni de drum. Cu toate acestea, pe Google Maps și Waze încă apăreau valorile anterioare. Mulți șoferi s-au încrezut în aplicații și în informațiile care au apărut pe ecran și au circulat cu o viteză de 70 km/h, ferm convinși că respectă regulile, dar realitatea arăta că depășeau noua limită. Rezultatul: amenzi pentru depășirea limitei de viteză.

Potrivit unui consilier municipal, compania Google nu este singura responsabilă. Pe de o parte, este clar că datele privind limitele de viteză nu sunt mereu actualizate în timp real: toate aplicațiile de navigație, nu doar Maps și Waze, pot să afișeze informații învechite. Pe de altă parte, în mai multe puncte afectate de modificarea limitei de viteză, nu erau semne rutiere actualizate, astfel șoferii au rămas fără un punct clar de referință.

Combinația aceasta i-a determinat pe cei mai mulți să se bazeze orbește pe sistemele de navigație, ceea ce s-a dovedit riscant.

Ce au recomandat autoritățile

Poliția a reamintit șoferilor faptul că semnele rutiere au mereu prioritate față de aplicațiile de navigație. Google Maps și Waze sunt instrumente utile, însă nu pot să înlocuiască informațiile oficiale afișate de-a lungul drumului.

În cazul în care apar date incorecte, utilizatorii pot să raporteze eroare direct la Google pentru corectare. Cu toate astea, compania are nevoie de câteva săptămâni pentru a își actualiza hărțile, motiv pentru care este important să se furnizeze cât mai multe detalii posibil în raport.

Incidentul din Laois evidențiază cât este de periculos să te bazezi pe aplicațiile de genul, fără să acorde atenție indicatoarelor rutiere. Regula rămâne la fel peste tot: indicatoarele rutiere sunt mereu sursa principală și cea mai fiabilă pentru limitele de viteză.

