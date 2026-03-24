Greșeala aparent minoră care te poate lăsa fără ITP la mașină. Ce rol are instalația de spălare a parbrizului

Într-o industrie auto în care tehnologia avansează rapid, unele dintre cele mai importante elemente de siguranță rămân, paradoxal, cele mai simple. De exemplu, sistemul de curățare a parbrizului, format din ștergătoare și instalația de spălare, este esențial pentru vizibilitate, dar în același timp reprezintă un punct critic când vorbim de o verificare a inspecției tehnice periodice (ITP).

Mulți șoferi, însă, tratează superficial aceste componente ale mașinii, chiar dacă sunt verificate riguros cu fiecare vizită făcută la ITP.

Ce rol au cele două componente

Iar o simplă defecțiune a instalației de spălare a parbrizului poate duce la respingerea vehiculului, scrie publicația spaniolă El Economista.

Sistemul de curățare a parbrizului are în componența sa două elemente distincte. Pe de o parte, ștergătoarele (brațele prevăzute cu lame din cauciuc) îndepărtează apa, praful sau murdăria de pe suprafața sticlei. Pe de altă parte, instalația de spălare pulverizează lichid special, ușurând curățarea eficientă a geamului.

Pentru a asigura buna vizibilitate, este necesară funcționarea optimă a ambelor.

Conform reglementărilor în vigoare, defecțiunile sistemului de curățare a parbrizului sunt clasificate în funcție de gravitate. De exemplu, în cazul ștergătoarelor, lipsa acestora, funcționarea defectuoasă sau utilizarea unor modele neconforme cu dimensiunile parbrizului sunt considerate defecte majore. De asemenea, dacă lamelele sunt uzate sau deteriorate se vorbește despre defect minor (sau major, depinde de uzură).

Cu toate acestea, mulți șoferi neglijează instalația de spălare a parbrizului, considerând că alte „probleme” sunt mai grave. Iar la o verificare, dacă sistemul nu funcționează deloc, fie din cauza pompei defecte, fie a duzelor înfundate, se respinge mașina la ITP, precizează sursa citată.

Un aspect frecvent ignorat este tipul de lichid utilizat pentru spălarea parbrizului. Unii șoferi fac greșeala să pună apă simplă în rezervor, fapt ce va duce la deteriorarea sistemului. Lichidele speciale conțin aditivi antigel și substanțe degresante, esențiale pentru funcționarea corectă în orice sezon.

Chiar dacă par componente banale, ștergătoarele și instalația de spălare a parbrizului sunt esențiale când vorbim de siguranța rutieră. Iar verificarea periodică a acestora și întreținerea lor corespunzătoare fac diferența între un ITP trecut fără probleme și unul respins.

